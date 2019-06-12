【展覽】Virgil Abloh創作個展　由Kanye West到Off-White全面睇

創Virgil Abloh個人藝術展《Figures of Speech》，籌備多月後，終在6月10日於MCA Chicago（芝加哥藝術博物館）正式開幕。 展覽除了展出Virgil的時裝設計作品外，還有音樂、藝術、建築、黑人文化等相關創作，全面了解他過去20多年來的成長蛻變過程。

Virgil Abloh在MCA Chicago個展《Figures of Speech》中展示球鞋設計原型。（MCA Chicago）

Virgil Abloh的個展《Figures of Speech》已於6月10日的MCA Chicago（芝加哥藝術博物館）正式對外開放。展館內共劃分了七個不同的主題展區，分別是「Early Work」、「Fashion」、「Music」、「Intermezzo」、「Black Gaze」、「Design」，以及「The End」。Virgil解說這規劃：「對於我來說，《Figures of Speech》就是一個根植了廣告與投影圖像的展覽。任何時候將想法變成照片、屏幕、告示牌或畫布呈現，便可成真。」這意味展覽用上多媒體概念來展示不同作品。

2013年Kanye West發行的專輯《Yeezys》，被放大擺放於「Music」區。（MCA Chicago） 先說「Early Work」，這展示Virgil早期創立的街頭品牌Pyrex Vision部分設計，從而可見Off-White前身的初念。「Fashion」則主要圍繞2014至2019年間Off-White男女系列設計，當中包括設計手稿、標誌圖形、文字設計等。至於「Music」方面，除了回顧Virgil過去的DJ職業生涯外，當然還有他為事業重要伯樂Kanye West時尚創意團體DONDA工作的歷程。

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可見作品已不限於時裝，還有音樂、藝術、建築等相關作品。（MCA Chicago）

與Supreme合作的Box Tee（MCA Chicago） 來到第四部分「Intermezzo」，展出了名為《Pink Panther: Scales of Justice》的雕塑作品，這有意向雕塑家Alexander Calder致敬之餘，也表達出Virgil對D.I.Y.的熱愛。至於「Black Gaze」，講述Virgil如何用黑人視覺去感受藝術與潮流文化，他與Supreme合作的Box Tee亦於這區出現。「Design」方面，顧名思義以設計為重點，呈現他各樣家品設計概念，就如與RIMOWA、IKEA等單位的聯乘作品也在此曝光。最後的「The End」，除了有Virgil的近期作品，亦具體說明了其營銷手法與廣告的影響力。

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除了各式展品外，展館還設有「Church & State」Pop-Up限定店，除可購得Virgil新書《Figures of Speech》外，還有Off-White、Louis Vuitton限量版產品，店內更有Tom Sachs、Futura、Simon Brown、Brendan Fowler等一眾知名藝術家產品。

Virgil新書《Figures of Speech》（MCA）

《Virgil Abloh: Figures of Speech》

日期：即日至9月22日

地點：Museum of Contemporary Art (MCA), chicago（220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611, USA）