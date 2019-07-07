【攝影】前Lanvin創意總監投身藝術　相機是時裝設計師最親密戰友

時裝設計師與攝影總是有說不清的淵源。最近，前Lanvin創意總監Bouchra Jarrar就乘着時裝週之際悄然回歸。但出乎意料的是，Bouchra這次並未以新設計示人，反而以攝影師姿態進入大眾眼前。這位前Lanvin靈魂人物最近帶着人像攝影作品，正於巴黎藝廊舉辦展覽《Libertés》。 除她之外，不少時裝設計師，如已故老佛爺Karl Lagerfeld、CELINE藝術總監Hedi Slimane，以至俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy亦有跨涉攝影界，在時裝與攝影兩方面都取得一番成就。

前Lanvin創意總監Bouchra Jarrar，現已轉戰攝影。（BOF）

前Lanvin創意總監Bouchra Jarrar入駐品牌僅僅16個月後即宣布離開。作為告別作，設計師為品牌發布2018早春度假系列，作品簡潔優雅，以俐落剪裁突顯女性剛柔並濟、獨立自信一面。時隔將近兩年，Bouchra終於帶着新作，在時裝周之際回歸眾人眼前。然而，設計師並未不是2020春夏系列現身於天橋，反而轉以攝影師身份，在巴黎藝廊舉辦攝影展覽《Libertés》。

Bouchra Jarrar為Keren Ann拍攝《Bleue》唱片封面。（Bouchra Jarrar）

Bouchrar修讀藝術出身，她不諱言自己毫不囿於時裝設計，就算要挑戰別種媒介，還能不斷創作。如今，這位年屆四十的設計師，帶着過往簡約的設計美學，融入於攝影藝術當中，她人緣甚廣，相機鏡頭前名人雲集：法國French-Pop創作歌手Karen Ann、《大風暴》電影導演Costa-Gavras，以至聯合國教科文組織總幹事Audrey Azoulay，均成為她的「模特兒」。然而，在這位設計師的鏡頭面前，位位名人褪卻浮華，從容優雅，穿起素白上衣，神態自若，化身黑白人像照中的主角，照片簡單俐落，未經矯飾，卻仍兼顧種種細節，不禁讓人回想起她昔日簡潔中不失法式優雅的設計。

Chanel於2018年發行Karl Lagerfeld拍攝的廣告相集。（Chanel）

除Bouchrar之外，歷年亦有不少知名設計師「玩過界」，跨涉攝影。最知名的莫過於今年初剛去世的老佛爺Karl Lagerfeld。早於三十多年前，老佛爺便執起相機，親自上陣為CHANEL拍攝時裝照。至於當年有幸成為他首位拍攝對象的，正正是法式風情的最佳代表Inès de la Fressange。此後，Karl Lagerfeld除繼續為CHANEL、Fendi和Dior Homme等時裝大牌拍攝廣告外，更有為《V》和《Harper's Bazaar》等時裝雜誌進行拍攝。對老佛爺而言，攝影正好讓他與外界交流，拓闊眼界，不至被困於時裝象牙塔之中。

談及執掌品牌廣告拍攝的人，就不得不提如今獨步時裝界的Hedi Slimane。不久前，CELINE發表了Pre-Fall系列Lookbook，正正是出自這位品牌創意總監之手。Hedi Slimane跟攝影的淵源一直甚深，早於11歳，他便開始接觸黑白攝影，甚至自行沖曬照片。多年來，Hedi對攝影熱情不減，自2003年推出個人首本攝影集《Berlin》開始，其後接續推出《Stage》、《London: Birth of a Cult》等相集外，更曾多次舉辦攝影展覽。Hedi 多年攝影作品中，最為人熟知的莫過於其黑白人像攝影作品。眾所周知，Slimane熱愛音樂，而在其攝影作品中，亦不乏紐約音樂人的蹤影：由美國Alternative Rock樂隊Sonic Youth主唱Thurston Moore、英國Post-Punk Revival樂隊The Libertines主唱Pete Doherty，以至No Wave色士風演奏家James Chance，均為他的攝影對象。這位設計鬼才在攝影中捕捉的，往往並非單純的美感 ，而是眾人的獨特個性，以及一瞬的光芒。而單從其拍攝對象窺見，攝影對Hedi而言，除了是對他者的記錄外，更是其人生中最個人、最私密，並且不可或缺的一部份。

Hedi Slimane為CELINE拍攝2019 Pre-fall系列lookbook。（CELINE）

要數設計師醉心攝影的最典型的例子，又怎可不提Gosha Rubchinskiy。Gosha成長於後蘇聯時代，2008年成立同名街頭品牌，設計立足於後蘇聯自由文化之餘，亦用上不少東歐復古元素。新舊文化交融下，品牌把俄羅斯街頭時尚帶到主流時裝舞台上，掀開鐵幕國度後的神秘面紗。不過三四年前，Gosha Rubchinskiy更接連與adidas、Vans以至Burberry等大牌聯乘合作，風頭可謂一時無兩。

Gosha Rubchinskiy《Youth Hotel》攝影系列。

Gosha在時裝圈聲望日隆之時，仍然用上一整年時間潛心攝影，並於2012年發布了個人首本攝影集《Transfiguration Book》，作品一如其時裝設計，立足俄羅斯街頭文化，把鏡頭對準聖彼德堡的滑板少年。2015年，設計師二度出版攝影集《Youth Hotel》，作品再次以俄羅斯年青人為題，捕捉年輕一代成長時的躁動和美好。其後，設計師接逐發表《Tokyo》、《The Day of My Death》等攝影及短片創作。而他在2018年宣布暫停同名品牌，從時裝圈暫退後，Gosha Rubchinskiy更是不斷挑戰，跨界發展。今年五月，他就自組GRUPPA樂隊，發表了首張專輯《IZ SKAZKI》（From the Fairytale），作為其跨界藝術創作GR-Uniforma的一部份。同期伴隨着專輯發表的，正正是由Gosha親自拍攝的短片《Ya I Ty》（You and Me）。從設計、攝影到音樂創作，Gosha似乎帶着無盡創意，在藝術的邊界遊走探秘。

也許藝術的界線從來遊移不定，從與大眾文化接軌的時裝設計，到一登藝術殿堂上的攝影創作，兩者一直息息相關，構成當代文化脈絡的一隅。