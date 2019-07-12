Lady Gaga、細威齊向P圖說不　借雜誌封面與美妝廣告反思完美定義

大家活在social media時代，相信對P圖並不陌生。 然而，在人人以「照騙 」示人的日常中，網壇皇后莎蓮娜威廉絲和樂壇天后Lady Gaga卻反其道而行，選擇以未經後期加工修飾的照片示人。 前者近日登上《Harper's BAZAAR》封面，後者則在日前發布自家美妝品牌Haus Laboratories，不約而同的是，兩位天后均樂於接受照片中不完美的自己，籲大眾反思女性完美的定義。

近日，「細威」莎蓮娜威廉絲除了在溫布頓網球賽越戰越勇外，日前她在時裝界，亦因登上《Harper's BAZAAR》封面，闖進大眾視線。作為時裝愛好者兼同名品牌Serena創辦人，細威登上時裝雜誌早已是家常便飯。不過，這次網壇皇后為《Harper's BAZAAR》八月號進行封面拍攝，所有照片未經修飾處理，即在雜誌登出，引來了不少迴響。兩張封面照中，細威穿上一襲金色亮片低胸長裙，一張隱約可見其腿上疤痕，而另一張不難看出臉上瑕疵，但兩張照片中最突出的，不外是她多年來備受批評的粗壯身型。

這位二十三屆大滿貫得主，如今選擇以拍攝原樣示人，與其多年來賦權女性（female empowerment）的主張不無關係。過往，細威有感因女性身份，而遭不公對待：不論是體壇上男女運動員收入差異之鉅，以至大眾對她的身材攻擊，似乎皆與社會對女性的刻板印象息息相關。多年來，細威為女性發聲，展現girl's power一面，除在網壇上證明女性實力不容小覷外，亦積極以時裝發聲。這次她登上雜誌封面，挑戰大眾對封面女郎完美無瑕的標準，展現獨特自信一面之餘，不忘啟發其他受社會枷鎖規範的女性。

細威借時裝平台為女性發聲，早已是家常便飯。作為時裝愛好者的她，去年一完時裝夢，於五月推出同名時裝品牌Serena，主打「Strong Sexy Sophisticated Clothing」，設計中常見slogan「I am Beautiful I am Strong」，不難看出是要突出女性自信強大一面。此外，品牌特意起用大尺碼模特兒（plus-size model）拍攝服裝照，以回應社會上猖獗的body shaming現象。除了自家品牌，細威亦不時與其他設計師合作。她在剛過去的五月，出戰法國網球公開賽，就再次披上Virgil Abloh和Nike為她量身訂造的戰袍。一襲黑白網球服，寫上「mother, champion, queen and goddess」字樣，時尚之餘，不難看出她對女性身份倍感自豪。

Virgil Abloh與Nike聯手為細威設計戰袍。（Hypebeast）

與莎蓮娜不約而同，因拒絕修圖而成為城中熱話的，還有樂壇天后Lady Gaga。日前，Gaga在Instagram發布自創美妝品牌Haus Laboratories的形象廣告照，緊接在Youtube上傳宣傳短片，品牌風格一如既往大膽鮮明，同時帶有「Mother Monster」獨有的暗黑美學。歐美音樂人跨涉美妝品牌，早已不是新鮮事，從Jeffree Star創立同名彩妝品牌，到Rihanna成立Fenty Beauty，如今Lady Gaga再成立Haus Laboratories，乍看不過潮流所至 。然而，從來特立獨行的Gaga，在發布的造型照中，打破了美妝品牌對完美肌膚的迷思：宣傳照未經過份修飾，即便天后畫上濃妝艷抹，在一雙攝人的銀灰色smokey cat eyes底下，還是不難看出皮膚肌理，甚至連臉上雀斑、細紋，全都保留無遺。

Gaga多年來作為女權及性小眾icon，形象大膽自我，不在乎大眾眼光，然而華麗背後， 化妝是令其蛻變成舞台皇者，不可或缺的一環。趁着這次新品發布，Lady Gaga就在instagram感性發文，表示自己從小缺乏自信，而化妝正好讓她重拾勇氣，有能力讓自己蛻變成理想中的英雄。化妝對天后而言，並不是要女性隨波逐流跟隨大眾審美，反而是要大家散發各人獨有魅力，一如其在宣傳短片中的直白宣言——「beauty is how you see yourself」。這次宣傳照Gaga未有隨主流而行，以不完美一面顯示獨有個性，做法與細威不謀而合。

兩位天后同樣活出perfectly imperfect的真我態度，教人重新反思美妝圈，以至社會對女性完美的定義。