Lady Gaga、細威齊向P圖說不　借雜誌封面與美妝廣告反思完美定義

大家活在social media時代,相信對P圖並不陌生。 然而,在人人以「照騙 」示人的日常中,網壇皇后莎蓮娜威廉絲和樂壇天后Lady Gaga卻反其道而行,選擇以未經後期加工修飾的照片示人。 前者近日登上《Harper's BAZAAR》封面,後者則在日前發布自家美妝品牌Haus Laboratories,不約而同的是,兩位天后均樂於接受照片中不完美的自己,籲大眾反思女性完美的定義。

近日,「細威」莎蓮娜威廉絲除了在溫布頓網球賽越戰越勇外,日前她在時裝界,亦因登上《Harper's BAZAAR》封面,闖進大眾視線。作為時裝愛好者兼同名品牌Serena創辦人,細威登上時裝雜誌早已是家常便飯。不過,這次網壇皇后為《Harper's BAZAAR》八月號進行封面拍攝,所有照片未經修飾處理,即在雜誌登出,引來了不少迴響。兩張封面照中,細威穿上一襲金色亮片低胸長裙,一張隱約可見其腿上疤痕,而另一張不難看出臉上瑕疵,但兩張照片中最突出的,不外是她多年來備受批評的粗壯身型。

這位二十三屆大滿貫得主,如今選擇以拍攝原樣示人,與其多年來賦權女性(female empowerment)的主張不無關係。過往,細威有感因女性身份,而遭不公對待:不論是體壇上男女運動員收入差異之鉅,以至大眾對她的身材攻擊,似乎皆與社會對女性的刻板印象息息相關。多年來,細威為女性發聲,展現girl's power一面,除在網壇上證明女性實力不容小覷外,亦積極以時裝發聲。這次她登上雜誌封面,挑戰大眾對封面女郎完美無瑕的標準,展現獨特自信一面之餘,不忘啟發其他受社會枷鎖規範的女性。

細威借時裝平台為女性發聲,早已是家常便飯。作為時裝愛好者的她,去年一完時裝夢,於五月推出同名時裝品牌Serena,主打「Strong Sexy Sophisticated Clothing」,設計中常見slogan「I am Beautiful I am Strong」,不難看出是要突出女性自信強大一面。此外,品牌特意起用大尺碼模特兒(plus-size model)拍攝服裝照,以回應社會上猖獗的body shaming現象。除了自家品牌,細威亦不時與其他設計師合作。她在剛過去的五月,出戰法國網球公開賽,就再次披上Virgil Abloh和Nike為她量身訂造的戰袍。一襲黑白網球服,寫上「mother, champion, queen and goddess」字樣,時尚之餘,不難看出她對女性身份倍感自豪。

Virgil Abloh與Nike聯手為細威設計戰袍。(Hypebeast)

與莎蓮娜不約而同,因拒絕修圖而成為城中熱話的,還有樂壇天后Lady Gaga。日前,Gaga在Instagram發布自創美妝品牌Haus Laboratories的形象廣告照,緊接在Youtube上傳宣傳短片,品牌風格一如既往大膽鮮明,同時帶有「Mother Monster」獨有的暗黑美學。歐美音樂人跨涉美妝品牌,早已不是新鮮事,從Jeffree Star創立同名彩妝品牌,到Rihanna成立Fenty Beauty,如今Lady Gaga再成立Haus Laboratories,乍看不過潮流所至 。然而,從來特立獨行的Gaga,在發布的造型照中,打破了美妝品牌對完美肌膚的迷思:宣傳照未經過份修飾,即便天后畫上濃妝艷抹,在一雙攝人的銀灰色smokey cat eyes底下,還是不難看出皮膚肌理,甚至連臉上雀斑、細紋,全都保留無遺。

Gaga多年來作為女權及性小眾icon,形象大膽自我,不在乎大眾眼光,然而華麗背後, 化妝是令其蛻變成舞台皇者,不可或缺的一環。趁着這次新品發布,Lady Gaga就在instagram感性發文,表示自己從小缺乏自信,而化妝正好讓她重拾勇氣,有能力讓自己蛻變成理想中的英雄。化妝對天后而言,並不是要女性隨波逐流跟隨大眾審美,反而是要大家散發各人獨有魅力,一如其在宣傳短片中的直白宣言——「beauty is how you see yourself」。這次宣傳照Gaga未有隨主流而行,以不完美一面顯示獨有個性,做法與細威不謀而合。

兩位天后同樣活出perfectly imperfect的真我態度,教人重新反思美妝圈,以至社會對女性完美的定義。