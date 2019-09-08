【耳機】未來派外型的前衛設計　全新聲音體驗聽障人士也適用

今時今日，耳機種類多不勝數，同時骨傳導技術的興起，導致我們並不需要把耳機塞進耳朵裡。 設計師Rocco Giovannoni更研發出一種音頻技術，採用液體與凝膠作為聲音媒介，從而進行骨傳導，就連聽障人士也適用。

這位設計師於2019年畢業於英國皇家藝術學院（Royal College of Art），他不但設計出極度柔軟的矽膠耳機「Inmergo」，同時旨在改善現今的音頻技術。雖然基本上它與市面上的耳機無異，其設計主要是繞過耳膜，並且透過頭骨的骨骼傳遞聲波，直接傳入至耳蝸中。不過，在用料上卻有所不同，「Inmergo」採用液體與凝膠進行骨傳導，不單能夠具有全方位環繞效果，亦提供豐富的振動反應，讓使用者對聲音增強身臨其境的感知度。

另外，這個耳機外型亦有別於常見設計，它可以全面地包著頭部，猶如面膜般緊貼著皮膚，通過超聲波凝膠，提供Hi-Fi的音頻體驗。經過多輪測試後，設計師則認為這種材料是最好的液體，能夠有效地提供低音頻率。

這個耳機外型十分有趣，它更可以全面地包住頭部。（網上圖片）

再者，「Inmergo」擁有一大重要功能，就是得以繞過外耳和中耳，不會刺激內耳，使聽力損失及人工耳蝸植入者等聽障人士也能使用。就如有一位單側植入人工耳蝸的患者表示，當她為耳機進行測試時，竟然將其形容為：生命中最好的聆聽體驗之一。設計師希望繼續研發該產品，也正在申請專利，同時未推出市場已獲獎無數，如贏得RCA Helen Hamlyn設計獎與Snowdon殘疾獎，目前也努力地在尋找投資者加盟。

Rocco Giovannoni相信創新與包容性的聲音體驗，能為骨傳導技術開發不同潛力，而這些體驗更能提高我們的生活質素。