【CELINE】Hedi Slimane打造極簡建築風格　金鐘專門店添獨有美學

CELINE太古廣場專門店，於今年1月9日重新開幕，除了欣賞由Hedi Slimane親自操刀的室內設計外，當然還有SS20新品。

CELINE金鐘專門店重新揭幕（龔嘉盛攝）

Hedi Slimane自接任CELINE創意總監一職後，除了更改Logo、推出男裝，並大力牢固CELINE BY HEDISLIMANE的風格外，更於全球積極推廣新的零售概念。上年初，CELINE首席執行官Séverine Merle曾表示，其品牌擁有強大的分銷網絡與知名度，但卻沒有大型商店。因此，他們需要在主要城市開設旗艦店，不但要容納男裝，還有概括新擴展的女裝系列，所以品牌在上年度於東京、上海、洛杉磯、馬德里、米蘭、倫敦和北京等地點開設新店。

店內設計佈滿佈黑白色調（龔嘉盛攝）

店內書架上，放置許多不同攝影、建築、設計等書本。（龔嘉盛攝）

基於新的零售概念之下，Hedi Slimane與CELINE團隊合作設計，儘管每間分店的裝潢，都是獨一無二的，但卻具備相同特徵，包括天然石材和其他大膽物料。例如牆壁、層架都利用雲石設計，而地板卻配上熔岩石來鋪設，而設計師更運用木質和皮製家具，為黑白色調的極簡建築風格，帶來溫暖的感覺。

從2012至2016年期間，Hedi Slimane對Saint Laurent進行大改動，使品牌營業額大增。而對於他來說，其實衣服只是故事的一部分，轉戰CELINE後，他同樣負責控制一切事務，從拍攝廣告活動、精心製作的時裝騷佈景、Shopping Bag設計至CELINE商店裝潢等。

CELINE SS20新品袋款（龔嘉盛攝）

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回顧Hedi Slimane時期的Saint Laurent店舖，設計充滿著現代主義。但入主CELINE後，他卻更為貼心，新店不但有多種椅子可供休息，亦能隨意閱讀書籍，而香港CELINE太古廣場專門店​，同樣放置了許多不同攝影、建築、設計等書本，除了開心Shopping外，還可以聽聽音樂，以及欣賞店內的藝術品。

雖然每間專門店都融入Hedi Slimane的美學理念，但他卻會仔細考慮每間分店的位置，確認所有藝術品的擺放位置，還親自將家具放置特定位置上，使整個環境的音樂、設計、藝術和時尚，都表達了他看待世界的方式。

CELINE太古廣場專門店​

地址：香港金鐘道88號太古廣場334鋪