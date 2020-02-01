【設計】聯手米商打造環保包裝　農夫流露自信、疲倦等可愛表情

白米被喻為五穀之首，乃是我們日常的主要糧食。 而一間設計公司更聯手米商設計環保包裝，旨在向農民表示致敬。

包裝設計旨在向農民表示致敬。（Backbone Branding）

包裝設計包括長短兩款。（Backbone Branding）

白米由撒種至收成，農夫需要花上大量時間與體力，因此「粒粒皆辛苦」的意義，令大家明白要珍惜食物。而為了向農民致敬，Backbone Branding聯手米商，設計出100％可持續的白米包裝，不但環保而且更能夠說明糧食背後的辛酸故事。

這間設計公司僱用了當地書法家和藝術家設計，旨在創造一種包裝，既能夠傳達情感，又轉述人性化的信息，同時又不失功能性。Backbone Branding解釋，從視覺上來說，設計簡單易明，並能喚起種植白米的有趣過程。而他們亦希望利用少量黑色線條，來捕獲農民的面部表情。

細看更多RICEMAN設計：

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他們甚至選用「RICEMAN」這個名字，來彰顯品牌的特色。（Backbone Branding）

整個系列以描繪農民經歷各種情感狀態，從自信、驕傲至疲倦等表情。從商品角度而言，當白米排列在貨架的時候，這些農民就好像正在對話一樣，非常可愛。另外，Backbone Brandingg設計兩款不同尺寸的米袋，包括長短兩款，也特別利用一種可持續的高密度麻布來裝放白米，並以亞洲農民傳統的帽子變成蓋子，為方便消費者，設計師更將帽子化身量杯。他們甚至選用「RICEMAN」這個名字，來彰顯品牌的特色。至於文字風格，則選擇亞洲書法以作標記，來強調白米的起源。