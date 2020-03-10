【Louis Vuitton × NIGO】最奢華Manhunt登場　回顧產品傳奇故事

最近LVMH集團當真人氣沸騰，那邊廂DIOR × Air Jordan 1球鞋箭在弦上，這邊廂Louis Vuitton昨日又發放重磅消息，就是由Virgil Abloh與長尾智明NIGO攜手策動的「LV²」系列，正式公佈產品設計了。

（Louis Vuitton）

LV²是Virgil Abloh與NIGO的心血結晶。（Louis Vuitton）

LV²相關新產品如下：

+ 8 + 7 + 6

環顧今次LV²系列，產品內容頗為豐富，涵蓋了衣服、包袋、鞋履及一系列小飾物，而且風格融合了法國、美國與日本的時裝風尚，Louis Vuitton源遠流長的一流造工，結合Virgil Abloh美式街頭的美學，以及NIGO那股深受美式文化所影響的裏原宿觀點等等，例如LV²系列盡是徽章Jacket和樂幅鞋Loafers的元素，就明顯在於1950年代的常春藤Ivy Style致敬，要知道在當年Van Jacket主理人石津謙介的倡導下，Ivy Style全面導向日本，並成為東京銀座街頭第一股次文化，對日本時裝可說有着深遠意義，詳情可以參讀《Take Ivy》與《洋風和魂》這兩本名作。

《Take Ivy》（Fashion - Telegraph）

（Louis Vuitton）

將Monogram與Damier格紋以類近Patched Work理念結合在一起，這種工藝形式，亦甚有近年日本大流行的藍染職人風韻。（Louis Vuitton）

除了將美、日文化精緻地結合外，Louis Vuitton的傳統經典也得到了出奇不意的改造，例如將品牌經典的Damier格紋刻意放大，並製作到西裝和牛仔褸、褲之上，此外Damier格紋亦與另一Louis Vuitton經典Monogram圖騰結合過來，竟然同一時間地應用在同一個手袋之上，都算是創造了歷史先河。

Louis Vuitton經典的Damier和Monogram圖騰結合過來，同一時間地應用在同一個手袋之上。（Louis Vuitton）

留意模特兒腳上的Manhunt樣式鞋子，雖然不是以Manhunt名義登上，但設計卻明顯一脈相承。（Louis Vuitton）

不過作為裏原宿的支持者，大家最關心的，都應該是今次LV²系列裏，究竟會否出現一些BAPE或者HUMAN MADE的經典元素和細節在其中？始終這兩個品牌都是（或曾經是）NIGO的心血結晶，而興奮地，答案是有的，雖然不算太多，卻足以值得Fans收藏。

（Louis Vuitton）

最奢華「Manhunt」登場？（Louis Vuitton）

例如一件尼龍空軍褸，其背部富士山刺繡之上，刻有「LVMADE」得意字樣，明顯取材自HUMAN MADE的美學概念。不過對於資深裏原宿控而言，那些印上了Monogram或Damier圖樣的「鋸齒底」Wallabees式樣鞋款，才叫人著迷，事關它的根源，必然就是BAPE多年以來的傳奇鞋作：Manhunt了。

基礎式樣的Manhunt。（BAPE）

當年的NIGO不時著用Manhunt。（d3adstock ave）

提起BAPE的鞋款，年青一代總會第一時間想起BAPESTA，但遠在90年代，或者BAPE尚未賣盤給香港的I.T集團之前，BAPESTA才是一眾Fans夢寐以求的神物，一來它要成熟的高雅風路線，二來其售價高昂得多，當BAPE香港市價大約二千元的時候，Manhunt卻盛惠四千多大元，一般學生哥根本就負擔不起，可望而不可得。

Clarks Wallabee。（Acquire_Mag）

Manhunt誕生自1997年，那時候NIGO本尊尚未全面涉足Hip-hop界，「億萬少年」打扮概念亦未成型，當時的BAPE，都是以美式古着和西方優閑Style為主題，少了一份招搖跋扈，卻多少幾份本物風色彩的古樸，而Manhunt正是一對建基於Clarks Wallabee改造而成的鞋子，道理正如BAPESTA乃是改組自Nike的Air Force 1一樣，展現日本人擅長「參考繼而改裝」的功力。

每對Manhunt的鞋面正中更為壓印上 Manhunt這7個英文字樣。（BAPE）

「狗牙底」的鋸斷狀模樣鞋底十分特別。（BAPE）

雖然取材自Wallabee，但Manhunt與Clarks這對首席神作仍然有着明顯分別，傳統Wallabee乃是以黃色生膠底作大底，而NIGO卻精巧地將Manhunt的鞋底改裝成「狗牙底」的鋸斷狀模樣，鞋底的厚度亦刻意造得更加肥大，極具存在感。此外，為強調是BAPE的出品，每對Manhunt的鞋面正中更為壓印上Manhunt這7個英文字樣，完全展現出何謂低調之中表現虛榮（這門功架NIGO與藤原浩尤其厲害），Manhunt當年之所以這麼搶手，亦正正全靠這組壓印英文字！（當然之後也發展到推出了沒有字樣的簡約版本。）

BAPE與UNDERCOVER合作的版本。（apemanhuntsuedo）

SILLY THING別注版。（SILLY THING）

+ 6 + 5 + 4

而Manhunt另一個引人收藏的地方，是其千變萬化的多元性，哪怕基礎鞋型結構不變，BAPE亦總能夠在物料、顏色、圖騰以至聯乘合作方面，給予消費者驚喜，除定番的杏色Suede版本外，亦有以尼龍、真皮物料結合鮮艷Camo Pattern製作，更曾經與UNDERCOVER和香港代表SILLY THING推出Collaboration，叫潮流人趨之若鶩。可惜自Manhunt不再是日本製造和NIGO賣盤之後，Manhunt的人氣則有點無以為繼，雖然曾經有過將BAPESTA鞋底結合到Manhunt鞋身上的「Manhunt Sta」設計，卻始終是浮浮沉沉似的，不過隨着今次Louis Vuitton × NIGO「LV²」的登場，Manhunt類別的鞋款定必再起風雲。

Manhunt曾經由日本製造。（YAHOO JP AUCTION）