【Christo RIP】曠世大型公共藝術　因疫情未能見證包裹凱旋門

著名公共藝術家Christo於昨日（5月31日）在紐約家中與世長辭，享年85歲。 Christo畢生致力創作大型公共藝術作品，全部都不惜花費大量人力、物力和時間，留下很多場面壯觀、富爭議性的偉「大」創作。

Christo一生致力創作大型環境藝術作品（Getty Images）

Christo於1935年生於保加利亞，全名為Christo Vladimirov Javacheff，他離開祖國保加利亞，曾先後在捷克、奧地利、瑞士等國家留下足跡，最終紮根美國紐約。他在1958 年遇上了人生的最佳拍擋Jeanne-Claude Denat de Guillebon，Jeanne-Claude不僅成為Christo的妻子，二人更以Christo & Jeanne-Claude之名的藝術組合一起創作。

Christo & Jeanne-Claude是夫婦，也是創作好拍檔。（Getty Images）

重溫Christo & Jeanne-Claude經典作品：

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Christo & Jeanne-Claude的創作媒介不是紙張、泥土，而是大自然的每一處，都是他們創作的地方，沒有任何界限或底線，其公共藝術就是圍繞著自然環境而生，所以這可以是一幢建築物、一個國家公園、甚至是環島群的島嶼，他們在德國的柏林國會大廈、美國的紐約中央公園、澳洲悉尼的小灣等地方，都留有作品，規模無限伸延，總之就是要「大」。二人一直合作無間，帶來很多很多令人目定口呆的大型環境藝術創作，直到 Jeanne-Claude於2009年離世。Christo近年兩件水上創作：

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其後，Christo一人堅持繼續創作，並且留下一個又一個環境藝術作品，如兩件大型水上作品，先是2016年意大利湖泊的《The Floating Piers》，本身是Christo & Jeanne-Claude於1970年創作概念，直到四十多年後才能付諸實行，那全長3公里的金黃色水上浮動步道，令大眾猶如水中漫步般超現實；兩年後，Christo在英國倫敦海德公園中蛇形湖泊（Serpentine）上的油桶裝置，遠觀就如飄浮的房子般，同樣的浩大、同樣的抽象化。Christo最後「遺作」：

Christo & Jeanne-Claude另一於1962年構思的作品《 L'Arc de Triomphe, Wrapped 》，起初打算是今年內實行，可惜這顧名思義是包裹整個巴黎凱旋門的創作，礙於新冠肺炎COVID疫情推遲到下年9月，令Christo未能親眼目睹自己偉大作品落成。不過在人們心目中，無論是他個人，還是跟妻子Jeanne-Claude合作的大型創作，全是永恆的經典。