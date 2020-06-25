Victoria's Secret撤出香港　零售寒冬不是維密天使折翼的元兇？

【Victoria's Secret】昨晚（6月24日）品牌銅鑼灣旗艦店突然結業，並遣散所有員工，這是繼英國分部申請破產後，另一不利消息。 到底維密天使的「墮落」，是因為新冠肺炎引致零售寒冬，還是自身形象一落千丈，才導致今日的局面？

時光倒流到2017年9月，當時Victoria's Secret高調地承租銅鑼灣京華中心店舖，這有六層、總面積逾5萬平方呎的巨舖，上手租客是Fast Fashion品牌Forever 21，月租700萬元簽下10年長租約，大家對性感維密天使降臨銅鑼灣，都顯得雀躍萬分。回顧Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店開幕盛況：

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不過未及三年時間，Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店已靜悄悄落幕，十年租約未過一半已退出，也許需要賠逾6億元租金，所有員工遭遣散，這是繼Victoria's Secret母公司L Brands在美加因業績虧損下關閉250間分店，以及英國分部申請破產後，品牌再遇上重大打擊。

Victoria's Secret內衣騷是時尚界一大盛事（Getty Images）

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時移世易，Victoria's Secret由極盛走向衰敗，絕對是有跡可尋。少布設計不再是性感的代名詞，反之「反Victoria's Secret」的聲音此起彼落：丈份鼓吹單一美模特兒、公司CMO Ed Razek因失言指不接受大碼和跨性別模特兒試鏡而導致CEO Jan Singer下台、超模Karlie Kloss拒絕再跟品牌合作，甚至去年尾宣布取消一年一度的內衣時裝騷，負面消息停不了。超模Karlie Kloss拒絕再跟Victoria's Secret合作：

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雖然Victoria's Secret曾經力挽狂瀾，圖重振維密天使的聲勢，例如用上大碼和跨性別模特兒、又推出多元體型膚色新廣告，甚至在大陸迎來品牌第一位明星代言人周冬雨，瘦削平胸的身型，加上鄰家女孩、文青的風格，是一反維密固有的形象。可惜種種改革來得太遲，並未能令Victoria's Secret起死回生，業績與形象一同「破產」。Victoria's Secret多元膚色、身型新廣告：

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是次新冠肺炎引起的零售寒冬，對Victoria's Secret來說，只是加速其滅亡的催化劑，當歐美亞洲市場急速下滑時，天使會否快將遇上折翼的一天？周冬雨代言並未能替品牌洗白：