【音樂時尚】WAVE聯乘Technics　傳奇唱片店遇上經典黑膠唱盤

時尚跟音樂的關係，一向密切，而日本設計師最愛將音樂元素混合服飾設計中。 日本傳奇唱片店WAVE，雖然已結業多年，但經日牌MISTER GENTLEMAN重新帶回時尚世界，並透過聯乘讓年輕一代認識這日本最型的唱片店。

90年代日本澀谷系音樂成重要次文化，Flipper's Guitar、Cornelius、Kahimi Karie、Pizzicato Five、Original Love等歌手樂隊大受歡迎，而當時日本唱片店亦百花齊放，除了連鎖的Tower、HMV和Virgin外，更不可不提東京年青人最愛蒲的WAVE，當時位於六本木的WAVE旗艦店，由選碟與裝修陳設都行得比別人前，是那個年代樂迷與潮青必到之地。

WAVE的Pop-Up店，重塑音樂時尚味道。（Parco）

不過，隨著唱片業不景氣，於1983年創立的WAVE，最終於1999年結業收場。對於新生代年輕人來說，WAVE就是一個時尚傳奇，神秘又遙遠，直到兩年前日牌MISTER GENTLEMAN迎來WAVE的聯乘，讓這被遺忘的美好回憶，重新回到大眾的視線。

MISTER GENTLEMAN兩位設計師大澄剛史和吉井雄一，從前也是愛蒲WAVE的一族，那次品牌於澀谷區神宮前的專門店為WAVE舉行Pop Up店，讓Fashion Boutique變成Record Store，以WAVE的Logo為設計基礎，除了T-Shirt、Hoodie外，還有Cap帽、Tote Bag、甚至原子筆、罐裝咖哩等，重塑WAVE的故事，呼喚上一代的習體回憶之餘，也讓年青人了解這昔日時尚熱點。點擊看新系列產品：

早前，MISTER GENTLEMAN帶來第二個WAVE系列，今次焦點無疑是加入音響品牌Technics的三方聯乘，T-Shirt中看到一同印上WAVE與Technics的經典Logo，這固然令樂迷歡喜惹狂，今次還有iPhone 11 CASE，以及兩個系列中最音樂化的產品，就是黑膠唱盤墊，樂迷終找到實用設計。為今次聯乘，亦會在澀谷PARCO舉行Pop-Up，可惜疫情關係，我們只能線上參觀了。