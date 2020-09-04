【New Balance】2002R重塑十年前經典鞋款　繼992後再牽搶購潮？

踏入2020年，New Balance在潮流領域的開拓上，成績有目共睹。 繼重推992引起熱話後，品牌再重塑另一經典2002R。

TOKYO DESIGN STUDIO New Balance與Snow Peak的最近合作。（Snow Peak）

事關無論在創新設計，定還是保留經典這兩條路線上，New Balance都帶來驚豔表現。在創新產品方面，TOKYO DESIGN STUDIO New Balance持續發光發亮，於東京日本橋浜町開設全新概念店舖T-HOUSE New Balance外，最近亦再度與Snow Peak合作，開發出全新鞋款TDS Niobium Concept 1和相關服飾。

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TDS Niobium Concept 1特別之處，不但採用了eVent防水薄膜技術製造（今次聯乘以戶外釣魚作主題），鞋子更可以分拆成3種外觀形式示人，以應付野外、都市和室內3類生活環境和場合，絕對是今年度最具前瞻性的機能性設計。

New Balance打造日本製M1300 JPJ。（New Balance）

至於將保留經典重新活化的戰線上，New Balance同樣創造出無與倫比之話題性，1300JP以至1300JPJ大獲成功毋需多講，反而失驚無神復刻992，更突顯New Balance設計團隊的深度和智慧。

今年重新復刻的美製992。（New Balance）

992是2006年New Balance慶祝品牌100周年而特別研發的型號，主打美國製造及ENCAP和ABZORB雙中底技術，在推出之初的確引起很大迴響，可惜隨後改由其他國家製作，992人氣開始沒落，後來更逐步消聲匿跡，最終停產。

WTAPS × New Balance M992WT。（New Balance）

正當世人以為992早已成為歷史之際，2020年New Balance卻突然宣告它全面回歸，將992升格成M992GR，加入了全新ABZORB SBS系列，並重新把生產線設定在美國之餘，更與西山轍的WTAPS進行Collaboration，促成史上炒價最高昂New Balance球鞋之一，一方面透過復刻重燃老派支持者的忠誠，另一方面透過聯乘開拓年青人潮流市場，著實高明。

今次全新New Balance 2002R共推出了黑和灰兩種配色。（New Balance）

來到9月，New Balance又有另一注目「重生」企劃誕生，正是重推另一款已停產型號：2002R。回想歷史，New Balance 2002創生自2010年，是為New Balance 2000之後，第二款「二千系」作品，特點除了美國製造外，也注入了N-ergy響應式避震技術，利用熱塑性凝膠材料本身具備高彈性的特質，來深化跑鞋的緩震及回彈力，雖然當時鞋款並未有熱爆全球而最終停產，但無疑是一對優良傑作。

2010年原版New Balance 2002。（letao）

可以看出2020年全新版中底部份外觀的N-ERGY系統，進一步強化，佔據體積比初代更多。（New Balance）

因此今次New Balance 2002R全面回歸，對資深鞋友來說，的確是一大喜訊，也可以顯示當前New Balance對歷史的尊重。雖則2002R不再交由美國工場製造，但設計上卻有畫龍點睛的改動，中底部份外觀的N-ERGY系統，得到進一步強化，佔據體積比初代更多，N-ergy Logo也更換了位置。至於鞋後跟位置，以往是壓有Made in USA字樣，新版則改動成NB的商標，整體鞋形更具流線型和當代感，亦仍然保持着New Balance千系一貫的老爹鞋味道，據知售價也不過是一千港元左右，性價比甚高，9月內正式上架，值得留意。