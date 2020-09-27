【設計】Vogue、Interview化妝師轉行　創立油漆品牌玩Monotone

近年在國際市場上，掛著「Scandinavian」這面招牌的傢俱品牌如雨後春荀，像HAY.和&Tradition等品牌的名字，已經為本地消費者所熟悉。而走訪本地select shop和咖啡店時，也不難發現充滿北歐設計感的裝潢，彷彿北歐設計已在本地紮根。然而要認真打造完整風格，購置北歐設計傢俱只能說是第一步，其他細節諸如環境和光線的調度，也是在北歐設計風格的構成之中，絕不能輕漫的部分。

Gris是一個新成立的油漆品牌（Gris）

Gris是一個新成立的油漆品牌，品牌特別之處在於油漆只提供單色色調，而其中更有以「北歐」來命名的油漆系列。Gris的創辦人Liz Michael，原本是一位的化妝師，作品可見於《Vogue》、《Bazaal》和《Interview》等知名時尚雜誌，是一名稱職的時尚產業工作者。而之所以荒廢本業，創辦一個油漆品牌，全因為她在裝潢新居，打算要採買油漆的時候，竟尋遍不獲自己理想中的油漆顏色，於是立定心腸自己調校出理想中的油漆色彩，及後更索性自創品牌Gris，專門調製心目中最佳的油漆色調。

Gris的創辦人Liz Michael是一位的化妝師（Gris）

正如前文說的，Gris只供應單色色調的油漆，其中又分為「Inky」、「Architecture」和「Nordic」三個系列。「Inky」是比較偏向日本風格的氛圍，並受到Quentin Morris、Daniel Levine這兩位分別執迷於黑色、米白色的當代藝術家所影響，而生出的獨特單色系列。

Gris只供應單色色調的油漆，營造不同風格的氛圍。（Gris）

「Architecture」，靈感則來自現代主義、粗野主義建築，顏色則偏向灰白和深沉。至於顧名思義的「Nordic」系列，則正正因為Michael是北歐傢俱的忠實擁躉，於是透過她對北歐傢俱設計的感性理解，並混入極光的印象而成。對北歐傢俱有愛的讀者，下次要裝潢家居時不妨挑一罐Gris油漆，嘗試從牆壁顏色著手改造室內風格，可能會更貼近理想中的北歐風。