【NASA 62周年】百萬美金開發太空原子筆　世紀最佳的市場營銷

10月1日除了是國慶假期，同時也是美國太空總署NASA的成立62周年大日子。 半個世紀前的今日，美蘇兩國在太空領域爭相競逐，各項目開發費用都達到天文數字，其中一段關於書寫工具的開發「歷史」，相信許多人都有印象——「因為需要在真空中書寫的筆，太空總署砸下百萬美元開發『太空筆』，而蘇聯想到的辦法是：鉛筆。」

有關NASA的故事有很多，包括太空人使用的原子筆。（NASA）

NASA太死腦筋，頭腦不夠蘇聯來得靈活，是這則故事想帶給人們的啟發。然而故事畢竟只是故事，如果告訴你NASA其實從一開始，就跟蘇聯一起用鉛筆，即使後來NASA真的改用上太空專用的原子筆，他們也只付過採購費用，而沒有在開發過程上花過一分一毫，會不會顛覆你的童年記憶？

品牌創辦人Paul C. Fisher不僅成功開發「太空筆」，更曾經參加過新罕布什爾州的總統初選，是甘迺迪當年的競爭對手。（Fisher Space Pen）

Fisher space pen，就是這個「百萬美金開發太空筆」的故事主角原型，其公司創辦人保羅費雪，曾經參加新罕布什爾州的總統初選，其競爭是甘迺迪，理所當然保羅輸掉了初選。原本保羅就從事原子筆產業，初選失利後他即回到老本行，而曾經的競爭對手甘迺迪選上總統後，在1962年宣稱要在十年內將人送上月球，亦即後來歷史留名的登月計劃。聽到這個計劃後，啟發到保羅開發「太空筆」的鴻圖大計，而在開發過程中他更豪砸百萬美金，研發出AG7這第一款能用於太空的原子筆。所以說，故事並不完全是假，太空筆真的用上百萬美金開發，但開發者是商人保羅，而不是後來成為買家的NASA。

AG7是Fisher Space Pen的起點，是品牌第一支生產的「太空筆」，後來在阿波羅計劃中登場，成為當時美國太空人的書寫用具。（Wikipedia）

當時候美國總署，其實已經在太空上使用鉛筆，只是礙於鉛筆斷裂後，可能會損壞精密器材，甚至令太空人受傷，於是一直想物色更適用於太空的書寫工具。而Fisher Space Pen不僅能應付到在太空環境書寫，而且還能上下顛倒倒著寫、在水底下寫、在零下四十度五度寫、在一百二十度高溫中寫，是一支真正能上山下海的原子筆。在NASA的測試過程中，AG7以高分過關，成功獲得NASA的採購合同。至於採購價格是多少？每支承惠四至六美元，總數也不過數百支原子筆，而如果計五百支，每支六美元去計算，NASA最終砸在「太空筆」的費用也不過幾千塊美金而已。以太空計劃的經費來說，這筆數目少到不能再少。

那麼豪砸過百萬美金開發的「太空筆」，最終要如何收回成本呢？就是賣給不用上太空的普通市民！比起在報紙雜誌，抑或是電視電台上打廣告，Fisher Space Pen不僅得到NASA訂單合同，後來筆也真的跟著太空人登上月球，無疑地球上打的任何廣告都要強，因而Fisher Space Pen也成為文具迷，太空迷和一般人都想使用，無論最終買單的人是出於真實需要，抑或出於對歷史和品牌故事的浪漫幻想，都在在證明了Fisher space pen那不可動搖的地位。