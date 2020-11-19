Lsyt 2020第三季時尚排行榜　AIR DIOR、GUCCI迪士尼是最強聯乘？

時尚平台Lsyt較早前發表2020年第三個季度「潮人最想入手的10件男／女裝單品」及「最具人氣聯乘企劃」兩份報名。榜上有否大家本年度搶著入手的單品？

時尚平台Lsyt較早前發表2020年第三個季度「潮人最想入手的10件男／女裝單品」及「最具人氣聯乘企劃」兩份報名。（截圖）

時尚平台Lyst每個季度都會發表報告，為時裝界遞上過去數月的成績表。較早前Lyst以網絡搜尋量、觀看及瀏覽量、討論熱度、網店銷量這四項準則，總結出2020年第三個季度潮人最愛的10件男／女裝單品，以及本年度最具人氣的聯乘企劃。

先公布最具人氣的五個聯乘系列：結果分別為Dior x Air Jordon、Gucci x Disney、New Balance x Casablanca、Dior x Rimowa、Proenza Schouler x Birkenstock。

按圖看最具人氣的五個聯乘系列排名：

+ 3 + 3 + 3

首於美國邁阿密舉行Dior Men PRE-FALL 2020中亮相的AIR DIOR，以Oblique帆布圖案及皮革結合而成，在推出前已被炒至$8,300美元，相當誇張。正式開售後，這對正價為$20,000港元的波鞋亦賣得熱哄哄。因此DIOR x Jordon Brand這個聯乘組合能取得「本年度最具人氣聯乘企劃」第一名，實屬意料之內。

相反，「2020年第三季潮人最愛的10件單品」的結果則令人相當意外。女裝方面，當初大家排隊搶在加價前成功入手的CHANEL及一眾盛產It Bags的奢侈品牌，竟被一個低價品牌奪去第一位置。另外，House Of Sunny、Ganni等小眾品牌、以及Crocs的設計竟然亦榜上有名，令人不禁思疑最近的時裝走勢。

按圖看2020年第三季潮人最愛的10件女裝單品：

+ 4 + 4 + 4

男裝方面則是機能時裝及街牌的天下，Nike、Balenciaga、Patagonia、adidas、Off-White統統上榜。令人意外的是UGG竟亦榜上有名，並且佔據相當高的位置。另一亮點是Prada皮鞋在今季均成功打入男、女潮人最想擁有的排行榜中，若今季大家想鞋，或許Prada會是個最潮的選擇。

按圖看2020年第三季潮人最愛的10件男裝單品：