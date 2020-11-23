提起木村拓哉「御用銀器品牌」，十居其九潮流人都會想起日本國寶級別的Goro's，但其實近年一個叫做FANTASTIC MAN的東京單位，才是最得木村大神歡心的新晉銀器品牌。

短短30秒的廣告，木村於第20秒就將一條FANTASTIC MAN手鏈，張揚地揚起來，繼而戴在手上。（Nissan）

木村拓哉對FANTASTIC MAN沉迷的程度，就連拍廣告的時候都有親自佩戴。話說最近日本汽車品牌日產Nissan推出全新電視廣告，並請來代言人木村拓哉親自上陣，短短30秒的廣告，木村於第20秒就將一條環扣狀銀器手鏈，張揚的揚起來，繼而戴在手上，雖然就只短短數秒，卻已經震撼力逼人，對於潮流人而言，甚至比主角房車更具話題性。

木村拓哉曾多次親身佩戴FANTASTIC MAN銀器。（FANTASTIC MAN）

說回這個FANTASTIC MAN，雖然對於普羅大眾而言仍相對陌生，但在銀器圈子聲名卻正在高速崛起。2013年才在東京誕生，卻經已俘虜木村拓哉、永瀨正敏、EXILE主唱SHOKICHI和殿堂級造型師大久保篤志的心，連番於公開場合或IG帖文穿戴品牌各種銀器，在日本時裝界和銀器界別的人氣都愈來愈熾熱，香港人不想後知後覺淪為跟風怪，就要正視FANTASTIC MAN的潮流和工藝價值。

經木村一戴，這款BRACELET 922手鏈已光速完售。（time-after-time）

說回木村拓哉於這廣告內的銀鏈，屬FANTASTIC MAN的BRACELET 922型號，以SV925（銀92.5％，再加上銅如包含銀合金的7.5％）純銀製造，簡約簡潔的設計，矚目得來又十分容易配搭，既可單一穿戴在手上，也可以配襯其他首飾作多重Layering，自由度高和變化度大，是FANTASTIC MAN這品牌的一大特色。要知道世間上許多銀器品牌都有着壁壘分明的個性和風格，要麼走粗獷機車風、要麼走印第案民族風、又或者歌德暗黑風格，彼此劃清楚河漢界，互不抵觸似的，偏偏FANTASTIC MAN糅合百家風格元素，而且條線簡約，打破傳統銀器品牌「大大嚿」的厚重外型和觸感，無論男女老幼，哪怕風格各異，都總會在品牌裡找尋到自己的Fantastic Silver。

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