【港牌攻日】本地新晉針織品牌YanYan　香港未為人知卻已熱爆東京

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-27 18:33

雖然香港潮流文化比較崇洋媚外，覺得「隔籬飯香」，總認為歐美日韓，甚至台灣、泰國的設計，都比我們本土設計來得出色，如此狹窄的心態和目光，到頭來蝕底的，只是我們而已。

YanYan於2019年才真式面世。（YanYan）

YanYan強調服飾設計源自香港。（YanYan）

就好像針織品牌YanYan，於2019年才創立，卻經已在東京時裝界大放光芒，已被H BEAUTY＆YOUTH、SUPER A MARKET等頂尖時裝店引入，而《ViVi》、《SPUR》等潮流雜誌亦不時介紹，就連水原希子也曾穿上其針織上衣和長裙拍攝造型照，潛力實在不可估量。

H BEAUTY＆YOUTH和SUPER A MARKET等頂尖時裝店早已積極引入她們的作品。（H BEAUTY＆YOUTH）

將Knit Polo和開胸冷衫Cardigans合二為一的混種服飾，是YanYan最矚目的Item，盛惠$395 USD，但官網已Sold Out了。（YanYan）

或者看到YanYan前衞概念、細緻造工，以至在日系時裝圈的聲勢，相信大家都應該認定這乃是來自東洋的寶號了吧？實情品牌卻來自我們土生土長的香港，由前rag & bone Knitwear Director Phyllis Chan和本地設計師Suzzie Chung共同創立，之所以名叫YanYan，乃是取自廣東話讀音「人人」，顧名思義就是以人為本，希望每件服飾由原料採購到設計製作，都做到以穿衣者的品味和需要為依歸。

Twiggy Knits。（Twiggy Archived）

就連水原希子亦曾穿上其針織上衣和長裙拍造型照。（YanYan）

細心觀察YanYan的毛衣服飾設計，便會發現她是一個具玩味又具前衞創見的品牌，毛衣每每走修身設計，結合「花哩花碌」的撞色設計和立體刺繡，搞怪之餘，又有着數十年前Twiggy Knits般的懷舊風味，親切又富美感。然而YanYan出色之處，正是沒有全然因循歷史，許多現代元素，亦被設計師注入其中，跟據Phyllis Chan與Suzzie Chung的服裝觀點，針織服裝從來並非中華傳統服飾領域中經常出現的典型媒介，因此較之利用絲綢去製作唐裝、旗袍和錦襖，毛冷的確是華人設計師相對較少涉獵的範疇。

從世界各地尋找優質毛冷材料，再將中華元素結合到Knitwear之中，是YanYan的拿手好戲。（YanYan）

+ 3 + 3 + 3

因此從世界各地尋找優質毛冷材料，再將中華元素結合到Knitwear之中，正正是YanYan的拿手好戲，將配有中式結紐的棉襖，轉以毛冷呈現，衣身上再織有中國配以左、右衣身撞色不對稱設計，或將種種古代的民間圖案，編織在毛衣冷褲之上，堪稱針織版的《清色上河圖》。