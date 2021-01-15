H&M破天荒聯乘Simone Rocha　認識這位當代最受矚目的時裝設計師

自2014年與老佛爺Karl Lagerfeld驚人聯手後，H&M便開啟了年度聯乘計劃，每年都會邀請一位設計師合作，過去的聯乘對象包括Stella McCartney、COMME DES GARCONS、JIMMY CHOO等，聲勢非常浩大。 昨日，H&M宣布本年的聯乘對象是Simone Rocha，旋即引發時裝界一陣哄動。到底Simone Rocha是何方神聖，竟有如此的吸引力？

1）新一代時裝界寵兒

於1986年出生的Simone Rocha，是時裝大師John Rocha的女兒。女承父業，她入讀National College of Art and Design時裝系，打好時裝基礎。其後再入讀中央聖馬丁藝術與設計學院，並於2010年畢業。

畢業後，她曾加入Dover Street Market設計團隊，與川保久玲工作。另外，她亦是首屆LVMH大獎決賽入圍者，其後於2014年創立自家品牌，不久即獲英國時尚大獎提名為年度女裝設計師以及Harper’s Bazaar年度設計師獎，與Daniel Lee等人一樣，是當代最受注目的時裝設計師之一。

自2018年起Simone Rocha開始加入Moncler Genius Group，每個系列均為大家帶來意外驚喜。今次難得與H&M合作，當然旋即成為矚目之事。

Simone Rocha x Moncler（Moncler）

2）設計深受香港影響

Simone Rocha在愛爾蘭出生，說話帶有濃烈的愛爾蘭口音，但其實她擁有愛爾蘭及香港血統，對服裝的看法更深受港籍祖母的影響。

在過去不少訪問中，Simone Rocha多次表示在祖母身上認識到香港的女性如何以有限的資源下，配襯出既好看又實用的造型。這種講究實用舒適的穿搭術，亦潛移默化地改變了她，使她現時在創作時，不忘實用性。而她最欣賞的設計師便是Miuccia Prada、Phoebe Philo及川久保玲，每位都能將日常服時尚化。

去年Simone Rocha特意回港開店。（IG@simonerocha_）

3）設計極具個人特色

除了講究舒適性外，Simone Rocha亦被祖母身上的印花上衣及紗裙吸引，加上父親自小的教導，使她的設計添加了大量刺繡、立體編織、輕紗、皺褶等元素，極具宮廷服的優雅感。

除此之外，「珍珠」此一元素更可說是她的標誌。在過去多個系列中，她都在衣服均加入珍珠作點綴，Spring/Summer 2021中更將珍珠元素放大，設計出珍珠形手袋，將人人視為老土的珍珠時尚化。

按圖看Spring/Summer 2021：

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據悉今個系列將包括服裝及配飾外，亦會推出鞋履。而今回與H&M的聯乘，Simone Rocha除了會為大家帶來拿手的女裝之餘，亦會帶來她首個男裝及童裝系列，極之難得。

是次Simone Rocha回顧了不少過去的設計，她希望藉此系列可讓過去錯過設計的支持者重新買入單品，亦希望以此聯乘作為一個起點，讓更多人可認識她，並逐漸由購買快時裝蛻變至購買高級時裝。

此系列將於3月上架，有興趣的朋友不容錯過。