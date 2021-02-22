+J 2021春夏系列造型照曝光　簡潔輕盈的設計能再度引發搶購潮？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-22 16:17

日前，最新一期《LifeWear magazine》於日本UNIQLO網站面世。主編木下孝浩於新一期中不忘介紹最新一季+J系列，令+J 2021春夏系列的意念及造型照意外曝光。

最新一期《LifeWear magazine》於日本UNIQLO網站面世，書中文章令+J 2021春夏系列造型照意外曝光。（LifeWear magazine）

去年年末，UNIQLO宣布成功邀請Jil Sander女士出山，攜手重啟+J系列，令不少時裝迷又驚又喜。結果+J 2020秋冬系列在萬眾期待的情況下大賣，當中尤以日本消費者最為瘋狂，首賣當日便出現日本UNIQLO分店被迫爆玻璃的狀況，確實出乎大家意料之外。

上回日本UNIQLO旗艦店+J開賣日大排長龍（Fashionsnap）

事隔短短三個月時間，UNIQLO三天前宣布即將推出+J 2021春夏系列，雖然未有發布相關細節及造型圖，卻足以令一眾簡約迷非常期待。

前天，最新一期《LifeWear Magazine》於日本UNIQLO網站面世。主編木下孝浩於新一期中不忘介紹最新一季+J系列，令新系列的意念及造型照意外曝光。



按圖率先睇+J 2021春夏系列造型照：

Jil Sander女士表示，今回她承襲+J系列的精神，打造既時尚簡約且實用好穿的系列。而在此基礎上，她表示因自己向來喜歡春天的溫柔的陽光及清新的空氣，因此在+J 2021春夏系列中亦加入了不少清新的顏色。從造型照中，可看見Jil Sander女士今回再次以黑白藍為主調，為大家帶來質感輕盈的春夏服飾。另外，Jil Sander女士在訪問中亦表示今回特意運用UNIQLO做牛仔褲的技術，為系列帶來丹寧單品。雖然未知設計細節，但難得她會推出牛仔褲，足以令人非常期待吧。

今回先為大家披露《LifeWear Magazine》中涵蓋的部份，其後《一物》將會進一步為大家詳細介紹+J 2021春夏系列，敬請留意。



重溫+J上個系列被炒殺產品：