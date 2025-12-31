「有線耳機」翻生！BLACKPINK、CORTIS示範00後潮戴　10品牌推薦

當藍牙耳機幾乎成為人手一副的標準配備，Gen Z 們，尤其韓國年輕世代卻掀起一股反向潮流，重新將「有線」戴回身上。從首爾街頭到機場私服，從 K-pop 偶像的日常穿搭到周邊商品，有線耳機正以一種出乎意料的姿態重返時尚視線。



不管是金智媛、LE SSERAFIM、BLACKPINK 以及 CORTIS 成員等等，又或是今天才獲得「NBA 盃」冠軍的尼克隊成員 Jordan Clarkson，都戴上了有線耳機。有線的風潮也因此在近期越來越夯，正在成為新一波被注意的日常配件。

韓國明星金智媛、LE SSERAFIM、BLACKPINK 以及 CORTIS 成員等都重新將「有線耳機」戴回身上：

+ 5

今回，除了要為大家介紹有線耳機的好處之外，也盤點了 10 個品牌的有線耳機推薦給各位，如果你也想找有線耳機作為日常生活的好夥伴，那這篇文章絕對不可錯過！

從功能到風格：有線耳機的時尚復興

如果說之前也很流行的包包掛飾代表的是外放與玩味，那麼有線耳機則更像是一種帶點私密感的時尚語言。近年在韓國街頭，可以明顯感受到一股「刻意回到有線」的風潮，年輕人不再一味追求完全無線的便利，而是選擇讓耳機線成為造型的一部分。在介紹有線耳機的品牌之前，先來說說有線耳機的幾個好處吧？

1. 穩定輸出

從實用層面來看，有線耳機提供的是更穩定的聲音體驗，沒有配對困擾、不怕延遲問題 （除了線斷掉……）。

2. 電量問題

不必時刻留意電量，插上裝置就能使用的單純感，反而成為一種被重新珍惜的日常儀式。

3. 音質問題

雖然有線耳機還是有分高低階，不過通常來說，不少有線耳機的音質都相對較好。

4. 入門價格親民

有線耳機同樣具有入門款與高階款，不過入門款通常價格都相對親民許多，例如 Apple EarPods 只要 $590 元新台幣（149港元）。

5. 搭配性

畢竟有線就是因為「有線」（什麼廢話），因此硬是比無線耳機多了一個存在感。在搭配性上也因為有了這條線，而能夠更有機會讓穿搭加分，細長的耳機線自然垂落在外套、針織衫或襯衫外，讓整體造型多了一點隨性、不刻意的街頭感。除了聽音樂時的自然垂墜外，也還有掛在脖子上、綁在褲頭等使用方法。

一條看似簡單的耳機線，卻能為穿搭帶來畫龍點睛的效果，成為展現個人品味的細節之一。

有線耳機之所以再次被年輕世代接納，也與情感投射密不可分

許多人形容，有線耳機象徵的是一種「慢一點」的生活狀態，不用時刻被通知打斷，也不用在裝置間來回切換。在社群平台上，甚至能看到不少人分享對有線耳機的情感連結，像是兩個人共用一副耳機、肩並肩聽同一首歌的距離感（相信在過去的許多電影中也有看過），這些微小卻真實的畫面，讓有線耳機成為一種無法被無線技術取代的存在。

在這波回潮中，不同風格的品牌也被重新放大討論，以下就帶來 10 個品牌的有線耳機推薦，包含 Apple、SONY、DRHEA、Marshall、aeae、audio-technica 鐵三角、JBL、PHILIPS、LE SSERAFIM 周邊以及 AIAIAI x Brain Dead等品牌。

有線耳機10個品牌推薦▼▼▼

+ 5

1. Apple

說到有線耳機，許多人第一個想到的一定就是 Apple 的 EarPods 了，Apple 在當初將清一色都是黑色耳機的時代中，直接把耳機改成了白色，讓耳機能在人身上脫穎而出；這招不僅奏效，其設計與外型也是現在不少耳機學習的對象。Apple EarPods 與 AirPods 的價格相比起來，親民非常多，一條僅需要 $590 新台幣（149港元），也難怪它可以賣得這麼好。

2. DRHEA

隨著韓國新銳人氣男團 CORTIS 話題持續升溫，許多人喜愛的隊長馬丁，其私服風格也成為不少粉絲關注的焦點。馬丁在日常穿搭中經常配戴一款低調卻存在感十足的 DRHEA 有線耳機，該耳機沒有過度張揚的外型，卻自然融入整體造型，反而更凸顯他的隨性氣質。

這款耳機主打乾淨、清晰的聲音表現，低頻扎實卻不混濁，且入耳式設計無論是通勤聽歌還是日常使用，都能維持穩定的聆聽體驗。加上價格親切，讓人不必多做考慮就能輕鬆入手。

3. LE SSERAFIM 周邊

隨著 LE SSERAFIM 先前以單曲《SPAGHETTI》回歸舞台，官方周邊也同步端出一款讓人會心一笑的創意單品——義大利麵造型有線耳機。這款耳機直接把歌曲主題變成立體設計，耳機線以奶黃色調呈現，如同真實麵條般的質感，視覺辨識度極高。最有趣的是整體呈現方式，耳機線可自然捲繞，搭配周邊視覺中的餐具元素，讓整副耳機看起來就像一盤被端上桌的義大利麵，幽默又充滿巧思。

這不只是一副用來聽音樂的耳機，更是一件讓 FEARNOT 一眼就懂、會忍不住收藏的主題周邊。從概念到造型都緊扣《SPAGHETTI》的世界觀，這款有線耳機完美展現 LE SSERAFIM 一貫大膽又有趣的風格，也再次證明官方周邊的創意完成度，完全不只是附屬品。

4. aeae

韓國潮流品牌 aeae 再次把目光放在「小細節」上，這次不是服裝或包款，而是悄悄成為穿搭關鍵的有線耳機。延續品牌一貫對 Y2K 美學的拿捏，這款有線耳機相當可愛，除了在看似 Apple EraPods 的耳機中加入標誌性的圓點圖樣外，也帶來多款顏色可以選擇，讓原本低調的配件瞬間成為造型亮點。

5. Marshall

Marshall Mode EQ 有線耳機以貼合耳型的設計為特色，能穩定固定在耳朵中，隨附四種不同尺寸的耳塞，讓每個人都能找到最舒適的配戴方式，即使長時間聆聽也不易感到不適。聲音表現方面，Mode EQ 採用 Marshall 客製調校的動圈單體，帶來飽滿、有力的音色走向，低頻紮實，中高頻清晰，無論是聽搖滾、流行或電子音樂，都能保有品牌一貫的厚實感。

耳機線上配置了 EQ 音效切換鍵，使用者可依照個人喜好，在不同音色設定之間快速切換，讓聆聽體驗更具彈性。除此之外，Mode EQ 也內建麥克風與線控設計，能輕鬆應付通話、播放與切換歌曲等日常操作，是一款兼顧音質、機能與風格的有線耳機選擇。

6. PHILIPS

PHILIPS 這款覆耳式耳機以 70 年代復古輪廓為靈感，將經典外型與現代聲音技術結合，打造出兼具風格與音質的聆聽體驗。不論是播放黑膠老歌，還是串流最新音樂，都能呈現溫暖、自然且耐聽的音色表現。耳機採用開放式後背設計，讓聲音更自由地流動，帶來寬闊、具臨場感的音場效果。

人聲與樂器層次分明，聽感就像坐在錄音室中，近距離感受音樂細節。內部搭載傾斜設計的 50mm 驅動單體，使聲音能更貼近耳朵傳遞，呈現清晰的高頻、均衡的中頻與受控的低頻，適合長時間專注聆聽各類型音樂。

有線設計搭配加長線材與高品質接頭，無論連接家用音響或播放設備，都能保持穩定輸出。這是一款為喜愛經典造型、同時追求真實音色的聆聽者所打造的耳機選擇。

7. SONY

SONY IER-EX15C 主打小巧機身卻不妥協的聲音表現。搭載 5mm 驅動單體，能帶來扎實的低頻與清楚乾淨的人聲，無論流行、搖滾或日常聆聽，都能維持平衡耐聽的音色表現。

耳機外型採用符合耳型的弧度設計，配戴輕盈、服貼，隨附多種尺寸耳塞，能依個人需求調整，長時間使用也不易感到負擔。線材表面經特殊處理，不易纏繞，拿出來即可使用，日常攜帶更省心。IER-EX15C 內建線控與麥克風，可直接控制播放、音量調整與通話接聽，也能啟用語音助理，操作直覺又方便。

有線連接設計讓使用者無須擔心電量或延遲問題，手機、電腦或遊戲主機都能即插即用，是一款兼顧音質、舒適度與實用性的日常耳機選擇。

8. audio-technica 鐵三角

這款鐵三角有線耳機採用 USB Type-C 連接設計，可直接連接電腦、平板或 Android 裝置使用，不需充電、隨插即聽，無論工作或娛樂都相當便利。內建高音質 DAC，讓聲音以數位方式輸出，音場更清晰、層次更立體，特別適合觀賞影片或遊玩遊戲時使用。

耳機搭載高品質麥克風與線控設計，能輕鬆接聽來電、調整音量或控制播放，線上會議與日常通話都能保持穩定、清楚的收音表現。同時支援 Google Assistant，透過語音即可快速查詢資訊或進行導航，提升日常使用的便利性。

配戴舒適度方面，鐵三角在耳機結構中加入減壓設計，讓低頻表現更乾淨、長時間使用也不易造成耳朵負擔。輕巧貼耳的機身搭配抗菌耳塞，不僅配戴安心，也能有效降低漏音情況。外型提供多款柔和色系選擇，兼具機能與風格，無論通勤、工作或日常使用，都能輕鬆融入生活。

9. JBL

JBL Tune 310C USB-C 是一款專為日常生活打造的有線入耳式耳機，主打即插即用的便利性與 JBL 招牌的低頻表現。透過 USB-C 連接，能直接對應手機、電腦與遊戲裝置，無需充電或額外設定，隨時都能享受穩定的聆聽體驗。

耳機搭載 9mm 動態驅動單元，帶來厚實有力的 JBL Pure Bass 音效，同時支援高解析度音訊，讓人聲與細節表現更加清楚，無論是聽音樂、追劇或玩遊戲都相當適合。線材上配備三鍵式線控與內建麥克風，可直覺操作播放、音量調整與接聽來電，並能快速切換 EQ 音效設定，使用上相當順手。

輕巧的耳機本體搭配不易纏繞的扁平線材設計，讓通勤、工作或旅行時都能輕鬆攜帶，成為隨身不可或缺的實用耳機選擇。

10. AIAIAI x Brain Dead

AIAIAI 與 Brain Dead 攜手打造的這款聯名耳機，延續北歐極簡精神，並注入 Brain Dead 一貫的實驗態度。整體外型以俐落線條與標誌性輪廓構成，低調卻極具辨識度，是一款能自然融入穿搭的頭戴式耳機。

耳機結構以鋁製支架作為核心，讓耳罩能順暢滑動調整，配戴時更加貼合頭型，也兼顧穩定與舒適度。40mm 單體帶來均衡且有層次的聲音表現，低頻厚實有力，高頻細節清楚，適合長時間聆聽各類型音樂。

耳機採用 3.5mm 接孔設計，並配備線控與麥克風，能輕鬆應付日常聽音樂與通話需求。細節處提供可替換的滑軌配色，讓使用者能依風格喜好微調外觀，展現個人特色。

有線耳機的再次流行，並不是科技退步，而是審美觀點的轉向。在這個什麼都追求「更快、更輕、更無感」的年代，仍然有人選擇看得見的線條、摸得到的物件感，讓生活多一點溫度與節奏。

當耳機線再次出現在街頭，也許代表的不是懷舊，而是一種屬於現在的態度，一種對於質感、情感與美學的重新定義。這股風潮提醒我們，時尚從來不只是追逐新潮，反而是在新舊之間找到屬於自己的平衡點。

同場加映：去日本買牛奶先摸這裏！有缺角才是純鮮奶 選果汁也有隱藏密碼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

CORTIS 高雄 AAA 全員穿上「這個」台灣品牌！連 Justin Bieber、Travis Scott 都愛

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】