專訪古着店ONE+ZERO　全面解構古董Band Tee升值力和分辨真假秘技

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-20 11:00

潮流二手古董市場近年發展十分蓬勃，受人追捧具升值能力的東西，已不再侷限於手錶、波鞋、牛仔褲這類較難損耗的「保值」物品之上，原來是最容易變舊變爛的80、90年代Rock Brand Tee，同樣大有市場，而且愈舊、愈霉才愈貴，過萬大元一件視作等閒。 今次一於跟本地古着店ONE+ZERO的主理人金寶，說個究竟。

ONE+ZERO加連威老道尖沙咀店。（ONE+ZERO）

未來的黃金？Vintage Band Tee

ONE+ZERO從觀塘工廈搬到現在尖沙咀店，不知不覺已成立五年多，起初以經濟實惠的二手運動服飾為主，但近年發覺同類型的古着舖、IG Store愈開愈多，參差不齊甚至賣假貨不在講，也沒有甚麼技藝性可言，主理人金寶開始轉向：「在2019年開始，投放更多時間、資源到Vintage Band Tee領域上。」

古着店ONE+ZERO主理人金寶。（ONE+ZERO）

這類Band Tee，以80、90年代歐美活躍的音樂人與樂隊為主，有Alternative的Nirvana、Sonic Youth；Metal的Metallica、Iron Maiden；Hip Hop的2Pac和Wu-Tang；60年代迷幻的The Greatful Dead等交投最高，而Oasis、Blur、The Stone Roses等英國Indie代表亦表現不俗，其餘Marilyn Manson、Janet Jackson、Dinosaur Jr.、Bruce Springsteen、The Cure也有一定市場。

金寶個人對Metallica的Vintage Band Tee感覺一般，覺得它太濫了。（ONE+ZERO）

Marilyn Manson頗有叫座力。（ONE+ZERO）

就ONE+ZERO現場所見，Vintage Band Tee是絕對是門檻較高的進階單品，入門級別的款式定價已$1,000港元，金寶揀出更進階一點的：「再昂貴一些，如我手頭上的Megadeth《Countdoen To Extinction》和Wu-Tang Clan 《Wu-Tang Clan 1997》，盛惠數以千元計了。」

Niravan出品最受關注（ONE+ZERO）

問到金寶芸芸收藏之中，那些市價最高，他直言一定非Nirvana莫屬，始終靈魂人物Kurt Cobain在音樂界和時裝界勻有着傳奇的神枱地位，大名鼎鼎如Hedi Slimane、Marc Jacbos、sacai阿部千登勢，還是宮下貴裕（Number (N)ine、TakahiroMiyashita TheSoloist）、三浦秀教（Pledge）這些相對偏門的設計師，都曾以這位英年早逝的天才作靈感推出人氣服飾，哪怕逝世多年，人氣依然有增無減，連帶Nirvana的Vintage Band Tee，也一併升值。

“KURT COBAIN”1995 “PORTRAIT” $7,998。（ONE+ZERO）

Nirvana白色Band Tee格外罕有。（ONE+ZERO）

例如一件1995年白色Kurt Cobain的Portrait Tee，「正是紀念Kurt過身而特別製造，本身已有無與倫比的意義，甚加具收藏價值。」

90 NIRVANA/KURT COBAIN“MULTI” $16,000。（ONE+ZERO）

Kurt Cobain Band Tee（ONE+ZERO）

至於目前金寶賣得最貴的作品，則是這件90年代Nirvana/Kurt Cobain的“MULTI”莫屬，「售價為$16,000港元，別以為我獅子開大口賺好多，其實我也以五位數字的入貨價將它買回來的……」其價值之所以如此高昂，只因它可是一件Bootleg作品來，這點容後再說。

金寶強調，要能夠清晰分別真假，經歷十分重要，唯有努力多看相閱網頁書籍增廣見聞。（ONE+ZERO）

難分真與假？

可惜隨著對古董Band Tee的炒作和需求，市面上流通的Bootleg毫無疑問也呈上升趨勢，如何避免真金百銀卻買到假貨？金寶說看得多、接觸得多自然容易分辨，但對於有興趣「入坑」的初心者，他將一些實戰心得、經驗和知識，供諸同好，「雖然驟眼看T-Shirt件件一樣，但認真觀察其造工、質感和其他細節，仍然可看到箇中端倪。」

單針與雙針有着明顯分別。（ONE+ZERO）

第一是造工，基本上所有具市場價值的原版Vintage Band Tee，都會是美國製造，而且在車工方面，凡是80、90年代初面世款式，多數以Single Stitch單線車縫製造，即是在領口、下擺和肩線部份的車線，會以單針形式示人。因此如果一件標榜80年代推出的Vintage Band Tee卻以雙針車縫的話，大家要小心小心了。

當時的Band Tees身上的圖案每每較具觸感和硬身，手指能夠明顯地觸摸上面帶黏性的橡膠狀質地。（ONE+ZERO）

IRON MAIDEN ”1990 NO PRAYER ON THE ROAD”$2,298。（ONE+ZERO）

第二是質感，70、80年代的Tee，大多數是以50%棉、50%聚酯（Polyester）製成，並且來自TULTEX（Giant）、Hanes、Fruit of the Loom或Screen Stars等廠家出品。由於Screen Print絲網印刷技術所限，當時的Band Tee身上的圖案，每每較具觸感和硬身，手指能夠明顯地觸摸到圖案上的紋理，感覺到表面帶黏性的橡膠狀質地，經清洗過後，圖案甚至會出現輕微撕裂並和衫身分離的狀況，這是經人為長期著用的Vintage Band Tee一大明顯特徵。用現代印刷科技製作的亞洲盜版貨，正正是品質太過現代化，印花圖案能夠完全滲透到衫身中，從而露出了破綻。

Giant嘜頭。（ONE+ZERO）

第三是「嘜頭」，正版Band Tee通常會有衫內領背位置或中腰位置的嘜頭上，印有音樂人的版權或許可證明，以示真偽。再進階的話，音樂人的版權和生產商的商標，同樣可以考証的，例如Marilyn Manson的Band Tee，就一定不會出自Giant品牌，也不會出現Giant的嘜頭商標的版本，如果看到的話，那件一定是假貨。

金寶也指出其實Vintage Band Tee真品經過長年累月的洗滌，那份洗衣粉的氣味，全新的貨假一定扮不來，但這種「氣味區分法」，建議有一定資歷的老手才好使用。（ONE+ZERO）

盜版 vs Bootleg

Vintage Band Tee領域有一個有趣的文化，就是並非只有拿到官方許可和生產的正版Tee才有價值，一種叫Bootleg的類別同樣珍貴，甚至炒價更高。

那麼，盜版和Bootleg之間究竟有何分別？

「表面上，盜版和Bootleg字義上十分類似，但在Band Tee世界卻一天一地，大有不同。

「盜版，顧名思義是100%抄襲一件官方正版Band Tee，整個過程並沒有任何的自家創意注入其中，只想混水摸魚，欺騙外界這是一件正版服飾而已，無論是設計價值抑或是道德方面，都沒有可取地方。」

Bootleg Tee通常以「大雜燴」方式示人。（ONE+ZERO）

90s CHICAGO BULLS RAP TEE $4998。（ONE+ZERO）

至於Bootleg，則屬二次創作的類別，在外國亦會被稱作未經授權Tee、原創盜版或停車場Tee（Parking Lot T-Shirt），因為這類Band Tee，都是私販商人趁某音樂單位舉行演唱會時，於場外入口的停車場一帶擺檔售賣，既是「期間限定」，亦小本經營，因此數量本身已極之稀少。

私販商人依照自己創意，亂胡地將音樂名星的肖像和商標亂貼一通，表現出一種正規Band Tee唔會有的方風，十分破格。（Hated-sicksounds）

加上Bootleg Tee並非如盜版般，照板煮碗將正版Tee倒模製作了事，而是由那些私販商人以自己創意，將音樂人、明星的肖像和商標亂貼一通，通常以「大雜燴」方式示人，十分凌亂和老土，但正正因夠標奇立異，久而久之反而變成一種時裝潮流，甚至引來VETEMENTS或Modern等當代品牌爭相仿傚，使到Bootleg Vintage Band Tee愈來愈受歡迎，原本數十元價值的商品，現在隨時攀升至過萬大元，日本獨立商店Hated-sicksound，專門收集Nirvana的Vintage BootlegBand Tee，十分吸引，但也十分昂貴。