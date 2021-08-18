為買Air Jordan 1開搶殺人？美國波鞋店槍擊案反映價值觀大失控

正當大家以為全港萬千潮人，竟然為了一對Travis Scott × Fragment × Air Jordan 1而叫親朋戚友抽籤、到JUICE STORE自拍抽鞋、以至在IG高呼「I NEED THESE」就叫很瘋狂之際，其實通通小兒科，事關在美國，竟然有年輕人可以為了一對Air Jordan 1而開槍殺人。

不過並非當前全球矚目的Travis Scott Air Jordan 1，僅是一對女裝Air Jordan 1 OG 'Seafoam'。



原定8月11號於洛杉磯波鞋舖Shoe Palace開售的女裝Air Jordan 1 OG 'Seafoam'球鞋。（Shoe Palace）

事發在美國上星期三（8月11日），位於洛杉磯Melrose Avenue的波鞋舖Shoe Palace，為女裝Air Jordan 1 OG 'Seafoam'球鞋，舉行現場排隊抽籤買鞋活動。本來一直相安無事，其後卻有人因為排隊問題而起爭執。

26歲的Jayren Bradford據知加入Shoe Palace才不久，夢想是成為音樂家。（ShoePalace）

Shoe Palace洛杉磯Melrose Avenue店。（Shoe Palace）

這時候26歲的Shoe Palace職員Jayren Bradford便趕到現場了解，希望調解紛爭，誰不知一言不合，一群少年人便包圍他，其中一位涉事16歲年青人更開槍攻擊他，Jayren中槍後立即送往醫院，最終宣告不治。

事件之後，Shoe Palace停止了現場押抽籤買鞋的事宜，但網民依然就事件感到十分感慨。（IG@Shoe Palace）

網民為Air Jordan 1槍殺事件留言（IG@Shoe Palace）

事件在當地引發極大迴響，除了一再強調的美國槍械問題備受關注，人們也留意到年青一代的價值觀問題日益嚴重。的確在全球一體化、社交平台及網購大流行的世代下，時裝潮流工業愈做愈大，一對原價數百元港元的球鞋，每每透過限定、抽籤和Stock X等網上平台的一買一賣，隨時升值數十倍。

為了奪得球鞋，大家可以去到幾盡？其實獲得之後，他們又會拿它來做甚麼？（IG@juicestore）

久而久知，人們便對球鞋的價值無限量地放大，視其為炒賣賺快錢或炫富象徵，從而扭曲地認為不擇手段地獲得限量球鞋，是理所當然的事。如是者，甚麼BOT機械人搶鞋、買通店員走後門等情況比比皆是（詳情可留意《Nike CEO誓阻BOT機械人搶鞋，禁止員工走後門取貨》一文），更甚者有人會為了排隊抽鞋買鞋發生肢體碰撞，搶劫人家球鞋，以至今次的開槍殺人……限量球鞋作為時裝產物，它的出現本意是提升個人品味，強化人與人之間的文化互動，從而令社會素質變得更文明美好。現在愈來愈多人卻為了球鞋而費盡心神，更瀕臨失控，仿佛一對球鞋比一條人命更珍貴似的，既可悲又本末倒置。

所以作為潮流人，與其不斷費煞思量去計算如何獲得最新的sacai × Fragment LDWaffle波鞋，倒不如認真花多點時間，去了解和關心一下阿富汗發生甚麼事了吧。