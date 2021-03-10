炒鞋事件新發展│Nike CEO誓阻BOT機械人搶鞋　禁止員工走後門取貨

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-10 18:26

上星期波鞋界滿城風雨，前Nike北美副總裁兼總經理Ann Hebert，涉嫌利用裙帶關係，秘密扶植兒子Joe Hebert炒鞋事業，最終導致辭職一事，再度引起業界對BOT程式搶鞋、「走後門」攞鞋的討論。 最新消息，Nike CEO John Donahoe對Joe Hebert炒鞋事件發表聲明，強調誓要杜絕歪風，達至「人人有鞋買」，大家又點睇？

Nike CEO John Donahoe終於就Joe Hebert炒鞋事件發表聲明。（Nike）

聲明中John Donahoe一開始表達對今次Ann Hebert事件的關注，明言消費者對Nike品牌和產品的信任，一直是Nike最重視的核心價值，更強調明白今次事件，引發消費者對品牌產品，尤其是銷售方式產生了信任疑問。為確保消費者能夠以正規、合理的價錢買到別注球鞋，John Donahoe更聲言Nike將會採取一系列措施。

Joe Hebert每每藉住母親權傾天下的裙帶關係，能夠從Foot Locker等經銷商，以遠低於市價的折扣價，買到大量限量版。（west.coast.streetwear）

第一，全面打擊BOT機械人程式，John Donahoe強調Nike近幾年已積極研發I.T.技術，對抗BOT機械人，然而成效明顯地不大，BOT搶鞋問題依舊猖獗，因此這位上年才接任Mark Parker的Nike新CEO向大家承諾，未來將會投放更多資源於相關科技的開發上，杜絕目前限量版波鞋，在官網「一秒開售，半秒完售」的情況，還支持者一個公道。

這將群星拱照相，首排右二者正是John Donahoe。（gettyimages）

如何接替偉大的Mark Parker（左）在疫情帶領Nike繼續前進，將會是John Donahoe的一大課題。（Nike）

第二項則是釐清員工的職權，Nike將會更新員工守則，列明員工和直系親屬之間的運營關係與運作準則，嚴禁員工利用灰色地帶，透過「走後門」方式，讓相關親屬朋友，搶先或以低價購買到大量別注鞋款，從中轉售圖利。只因John Donahoe理解到運動鞋轉售市場近年發展日益蓬勃，如何公平地分配球鞋，抑制第一步的炒價，這種概念和意識變得愈來愈重要。

如何公平分配球鞋抑制BOT機械人？看來Nike要花費不少人力物力解決了。（Nike）

今次Joe Hebert炒鞋事件雖然發生在美國，但事情同樣牽動全世界波鞋愛好者的心，事關香港消費者正正是深受BOT機械人、南亞排隊黨、「走後門」攞貨等問題所影響的一群。

「屌NIKE HK老母群組 及報料區」Facebook本地群組。（Facebook截圖）

網民不時實地拍攝門市走後門取貨的情況。（FB@屌NIKE HK老母群組 及報料區）

話說近年Facebook出現了一個「屌NIKE HK老母群組 及報料區」的本地群組，專門分享BOT、排隊黨肆虐，而讓正常消費者不能以原價買鞋的慘情，熱心GROUP友更不時於銅鑼灣白沙道或尖沙咀等Nike門市外實地拍攝，揭示炒家如何有組織地安排排隊黨，壟斷排隊人數去買鞋或者走後門取貨，繼而現金交收，輾轉將大批別注球鞋運送到旺角炒舖，以炒價發售等情況公諸於世，進一步讓人了解球鞋市場鮮為人知的潛規則，絕對值得波鞋迷關注。