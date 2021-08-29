認識香港設計日本製造T恤品牌Miura Project　$480感受職人工藝

夏夏炎炎，無論閣下喜歡甚麼造型打扮也好，想來也是Tee不離身。

雖然T恤普及，但要選購優質款式，卻並非想像中容易。



三浦計劃Miura Project今年正式登場。（Miura Project）

只因作為貼身衣物，T-shirt基於衞生問題，理應每日清洗，不過若用洗衣機經常清洗，一般T-shirt因表面纖維破損而變形，領位、袖口變得扭曲，十分脆弱。相反，如造得堅厚的話，若果Tee身用料未夠優質，透氣度不足著得非常悶焗，甚至滋生細菌。

Good On目前已打出一片天了（Good On）

當然能做到料靚Cutting正的T-shirt作品，世間上仍然不缺，可惜絕大部份定價不菲，每每動輒過千元一件，不是人人願意和能夠負擔得起。因此為人熟悉的Good On近年大受歡迎，並非沒有原因的，東京出品，打正Made in Japan或Made in USA旗號，標榜料靚造工正，售價竟是四、五百港元一件，打破港人對「日本製造 = 貴」的既有印象，殺出新血路。

今次為讀者帶來多一個選擇，這新品牌正正是來自香港的三浦計劃Miura Project，設計團隊來自香港，造工則交予日本職人負責，更合乎環保潮流大勢，以京都獨有的專利再生環保棉製作。這些環保棉的背景本身有段古，據三浦計劃Miura Project團隊的研究，傳統製衣工業打從一開始由農家收割棉花，以至紡織機製成棉線，整個過程中都會掉落大量棉絮、種子以及葉塵並散落地上，日積月累之下便造成大量浪費，十分可惜。

三浦計劃Miura Project將會是一個擅長玩顏色的T-shirt品牌。（Miura Project）

掉落的棉絮通常纖維會較短，駁口位較多，T-shirt成品之後，面料往往較具質感，愈著愈有韻味。。（Miura Project）

有見及此，三浦計劃Miura Project在構思衣服造工之初，邀請了京都製衣工場及當地職人一同參與，開發出專利技術，收集棉絮浪費品並製成Tee，不但意念前衞，質素亦與一般Tee大有分別。事關掉落的棉絮通常纖維會較短，駁口位較多，T-shirt成品後面料往往較具質感，愈著愈有韻味。

領圍位置也選用二本針車縫，彈性和韌力卓著，經多次清洗也不會變形，襟著耐用。（Miura Project）

全日本京都工場和職人製造，信心保證。（Miura Project）

Miura Project Tee以70、80年代的T-shirt為藍本，強調衣服的Side Seam擺縫位細節。（Miura Project）

至於衣版車工方面，Miura Project第一擊推崇日系復古風情，以70、80年代的T-shirt作藍本，強調衣服的Side Seam擺縫位細節，先以假縫來固定下襬，進行車縫，繼而拆除原來的假縫線，透過如斯細透、淡然，展現在舊時代T-shirt紮實的造工與古樸氛圍，絕非時下那些走馬看花的Fast Fashion所能相提並論。

Miura Project第一擊便為大家帶來Sumo沙色、Ivy米白、Fuji蔚藍、Sax淺藍、Momiji黃及Koenji深灰6種顏色，各$480。（Miura Project）

Miura Project設計簡潔，中性路線設定，男女皆宜，而且色彩方面選擇眾多，第一擊帶來Sumo沙色、Ivy米白、Fuji蔚藍、Sax淺藍、Momiji黃及Koenji深灰共6種配色。每款顏色不但由京都當地職人調配染製，色系的色澤與命名背後亦大有意思，例如Ivy米白色之以此為名，正是要紀念上世紀中期風靡日本銀座的常春藤Ivy Style；而蔚藍色的Fuji，則啟蒙自富士山上蔚藍的天空，意念不凡。