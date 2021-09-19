認識本地隱世選物店　尋找日本精品設計　再領略香港製造職人精神

近年香港人支持本地流行文化的氛圍蔚然成風，自己人願意追捧自己地方的明星偶像，連帶本地小店和品牌也回歸主流大眾視線，算是這個時代中的一點小確幸。



今次向讀者們介紹的本地選物店兼品牌Creature Notes，雖然名氣不屬最響亮、IG Followers不是最多，設計也並非最潮的美式街頭風路線，但憑藉簡而精的中性日系休閒風美學，Creature Notes的自家設計，一直在香港甚至東京也不缺支持者，早前在新蒲崗亦設有選物店一間，出售自家設計和團隊由日本挑選到港的特色小物服飾，不過目前實體店處於搬遷狀態，有興趣的朋友只能夠到他們的網店購物了。

[ Made In Hong Kong ] 輕Wool秋冬系列。（ creature_notes）

自2018年成立至今，Unisex恤衫類一直是Creature Notes的熱門單品，每每走Loose Cut剪裁路線，本已易襯吸引，甚有日牌Graphpaper與荷蘭品牌Camiel Fortgens的風韻。更重的是為支持香港工業，其恤衫皆邀請本港小型辦房及車衣老師傅合作，從起紙樣到裁片、縫製及試辦，一直堅持百份百香港職人製造，為製衣業這個被大家稱為夕陽工業的行業，注入新氣象。

creature_notes邀集VOIRY、Panenka及millvalley三間來自東京目黑區的品味小店，共同策動meguro colleagues服飾企劃，只有XXL尺碼，提倡中性美學。（ creature_notes）

不但印有Creature Notes招牌小象商標，meguro colleagues字樣的字體也明顯與日清合味道杯麵一脈相承。（ creature_notes）

最近這個特色小品港牌再有新搞作，以港牌身份作為基調，成功邀集VOIRY、Panenka及millvalley三間來自東京目黑區的品味小店，共同合作策動meguro colleagues企劃。第一波所推出的一款四色圖案Tee，前面印有企劃字樣圖像，背面不但印有Creature Notes招牌小象商標，meguro colleagues字樣的字體與輪廓，也明顯與日清合味道杯麵一脈相承，算是頗有心思的致敬作。

不過，若要買齊紫、紅、黃、綠4色meguro colleagues別注Tee也並不容易，事關他們分別代表4間選物店，而每間選物店就只會售賣自己那一款專屬顏色，如是者要集齊全套，只能夠逐一到每間店商舖或網店購買，果然有諗頭。