認識日系高機能戶外品牌NORBIT　田園畫家思維創作惹來抄襲疑雲

近年戶外風潮依然強勢，身邊不少朋友因為疫情關係，未能出外旅遊，也紛紛加入露營行列，享受短暫的大自然生活。現時露營文化也變得多元化，可以因應不同的價位，體驗不同等級的露營生活，連帶戶外風的造型也受到追捧。如果有留意日本戶外雜誌《GO OUT》或者來自挪威的《eye-C》的話，不時會出現NORBIT by HIROSHI NOZAWA這個名字，從其官網看的話，會以為品牌起源於2018年，不過主理人不單大有來頭，而且早於1999年就創立NORBIT，是時隔十九年後才復興個人品牌，以NORBIT by HIROSHI NOZAWA再次示人，隨即引起業界的高度關注，大家會否好奇他這些年來究竟發生了什麼事呢？



重啟個人品牌三年間，持續受到關注。（norbit.jp）

出身於日本兵庫県的野澤広志（HIROSHI NOZAWA），自幼就是在京都郊外鄉村長大，充滿著冒險的精神之餘，更一直對大自然有一番見解，同時又對衣物產生興趣。在1999年時，就創立個人品牌NORBIT，同年在美國拉斯維加斯的「Magic」展中首次亮相，後來更在紐約成立公司，可惜在美國銷售沒有很大迴響，品牌亦被冷落起來。其後回到日本，先後替Snow Peak、Puma、Columbia、New Balance、Fjallraven等品牌參與設計工作，同時開創如生活用品、牛仔布與有機棉料等公司，可見十九年間有著輝煌的履歷，在創作與面料製造也累積大量經驗，而且大多都是機能與戶外品牌，可謂「養兵千日」，在整個功能性時尚領域都留下個人印記。直至2018年，決定以JUMBLE TOKYO公司重啟NORBIT by HIROSHI NOZAWA（簡稱NORBIT），完全將多年所接觸的時裝進行消化，再結構出NORBIT的一嗚驚人實力。在2018年復活個人品牌的同時，仍在為 Snow Peak 設計完整衣物系列。

將如背包的大袋設定，直接大量運用到褸款之中，並配上開扣配件與側身接鏈，時尚與實用性兼備，絕對是最新2022春夏系列中的亮點之作。（norbit.jp）

NORBIT自再次面世開始，一直以「Field、 Travel、Chill」為品牌的設計理念，可以想像在城市和鄉村之間遊走的英式紳士，不少媒體與野澤広志也用到科學術語：「Hybridity（混合性）」來形容其核心創作思想，不單是在衣物的輪廓間，或是設計細節，更是包括功能與運用性。因應不同的季度，挑選合適的面料製造，大膽地融合不同的傳統衣物輪廓，再用上高科技面料打造。過往野澤広志曾在Nowartt印花面料公司工作，所以在NORBIT的系列單品中，不時會看到Nowartt印花布料作品，營造出自然的質感與氛圍。另外不少布料也會經過鹽縮與拉毛技術處理，充滿豐厚緊緻質感，同時有著防水性功能。

NORBIT by HIROSHI NOZAWA主理人野澤広志（shipsltd.co.jp）

Hybridity的意思就是很好地平衡了美好的過去、尖端的功能材料、不斷發展的城市、不變的自然、輕鬆的方式和實用性。 NORBIT by HIROSHI NOZAWA主理人野澤広志

將西裝內袋改裝到恤衫外袋，再配上印花技術製作，散發著淡淡的紳士感。（norbit.jp）

「我將超自然之美轉化為紡織品。」因為野澤広志的設計過程一直有別於大品牌，因為他是將每一件衣物視作為田園畫作，會從記憶或是靈感（據說不少都是源自他在箱根町工作室內度過的時光）中，構想出一個自然場景，再嘗試想像什麼樣的衣服適合這種情況，之後才繪製草圖來表達，當中包括不少復古衣物的輪廓。因為野澤広志認為草稿才是最具有創意的過程，單從電腦前轉換數位顏色與面料不同，要從不受約束的結晶品開始生產，才擁有品牌的靈魂。

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上年以釣魚為主題推出背心作品，今回改以戶外傳統作品為基礎，用上防水尼龍物料製，配上大容量的口袋；圓領的格紋恤衫同樣吸引，展現出技術和功能設計的美感。（norbit.jp）

早前，NORBIT在社交平台中帖文，指韓國品牌Anglan一件褸款設計與他們的Proban Duffel Coverall非常相似，但非出自他們手筆，可惜事件沒有引來太大關注，反而Anglan的帖文的Like數更多，到底是網上世界抄襲事件太普遍，還是根本沒大多人支持原創？