NIGO上任KENZO藝術總監第一份作業　沒有聯乘設計能否滿足大眾？

【NIGO/ KENZO】自2021年9月LVMH集團宣布委任NIGO為KENZO的藝術總監後，外界反應不一，有些聲音指這位A Bathing Ape、Human Made主腦並不是High Fashion出身，對其能力甚懷疑。

日前，NIGO交出入主KENZO的第一份作業，且看這回表現能否令批評他的人收口？



NIGO發表入主KENZO後首個系列（IG@KENZO）

Virgil Abloh的離開，無疑為街頭時尚高端化帶來重大打擊，他為Louis Vuitton帶來多個叫好又叫座的設計，而跟他份屬好友的NIGO，在這關鍵時候剛巧帶來入主KENZO的第一個系列，承接了這個潮流的空缺。

NIGO受Virgil Abloh邀請，一起為Louis Vuitton創作LV2系列。（Louis Vuitton）

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人們懷疑NIGO能力的主要原因，是他多年來方主要在潮流界打滾，不過這些只著眼高端時裝的人忽略了裏原宿文化、藤原浩、A Bathing Ape、Undercover對當今西方時裝設計師的影響，Kim Jones、Pierpaolo Piccioli（Valentino）、Virgil Abloh，以至Kanye West，無不對這90年代東洋次文化推崇備至，況且街頭文化早已不是單純屬於街頭，由潮流服飾以至塗鴉藝術也成各大拍賣會的重心，可見潮流大轉向。而NIGO跟Virgil Abloh合作所帶來兩個Louis Vuitton的LV2系列，也證明他有駕馭高端時裝的能力。

NIGO愛致敬式設計，這是二創Patagonia Logo成Human Made。（Human Made）

論創意和設計，NIGO未必最強，但他的致敬、二創的能力，卻是數一數二之高，不論A Bathing Ape還是Human Made，不少設計都是向Military、Outdoor、Punk等元素取材，那些美軍MA-1、Patagonia Fleece、The North Face背包，從而變奏出屬於他自己的東西。

NIGO重塑KENZO 80、90年代招牌針織雪柄圖案（Getty Images）

我想把過去時尚的刺激感帶回來 NIGO

在發表第一個KENZO 2022秋冬系列前，NIGO接受時裝媒體《WWD》專訪，表示80年代上大學時，日本正在經歷時裝設計師熱潮，高田賢三是當中最傑出的一位，「我非常了解KENZO並且很想擁有，但我沒有錢買下，只能在時尚雜誌上關注它，並在商店裡查看產品。」再者，他亦希望展現出街頭時尚的精萃，「我三十年前剛開始設計生涯時，這是一種反文化，不被視為真正的設計。」不過時而勢易，街頭文化大流行，「街頭服飾已成為常態——是正常的日常服裝，現在非常受落。」NIGO今次重任是將KENZO與街頭時尚帶到另一層次，「我想把過去時尚的刺激感帶回來。」

NIGO亦向KENZO招牌花卉圖案作致敬（Getty Images）

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斑瀾繽紛的色彩，秉承了KENZO創辦人高田賢三的DNA，NIGO不諱言是希望帶來夠Fun的設計，而系列也帶有向經典致敬的意味，不少設計都有80年代KENZO影子，像針織雪柄圖案就多次出現在今個系列之中，而花卉與老虎這兩大圖案也是KENZO的簽名式設計，模特兒身上花卉上衣和老虎刺繡風衣，輕易成為場中焦點，而NIGO在完場前出來謝幕時，他那件藍色花卉Coach Jacket，同樣搶眼。

NIGO為KENZO結合品牌歷史美學與當今時尚潮流，重塑技巧令人眼前一亮。除了KENZO的Heritage外，他過往設計影子也展示在此系列之中，啡色羽絨聯想到當年木村拓哉在《HERO律政英雄》穿紅的A Bathing Ape羽絨設計，不過NIGO並非照辦煮碗，反而再一次發揮他的致敬本色，巧妙地減少Bulky笨重感覺，從而換上高級氣息。

Kanye West與新女友Julia Fox出席KENZO時裝騷（Getty Images）

KENZO 2022秋冬系列並沒有聯乘設計出現，作為聯乘高手的NIGO，此舉不免令人大感意外，不過當聯乘已成常態時，一個聯乘欠奉的系列，才顯得獨特，相信日後NIGO也定會為KENZO帶來有趣的別注合作。