【夏威夷恤衫】Johnny Depp、窪塚洋介大愛　今夏必備Aloha Shirt

轉眼又來到初夏，夏威夷恤衫在今季依然大行其道，歐美日本品牌繼續發揮創意，帶來不同味道設計。



《一物》編輯部點盤今季精彩款式。



睇新品前先溫故知新，夏威夷恤（Hawaii Shirt、Aloha Shirt）之所以成為炎夏之選，跟其物料不無關係，夏威夷的陽光與海灘舉世知名，熱是意料中事，當地傳統的夏威夷恤以 100% Rayon製造，穿上後能保持涼透心的清爽感覺，與此同時又有手感柔順和輕薄挺直這兩大優點，難怪深得夏威夷人的歡心。

夏威夷恤衫圖案設計有Jazz音樂人Chet Baker（Wacko Maria）

超強聯乘Wacko Maria

夏威夷恤衫是日牌Wacko Maria招牌服飾之一，每季例必推出，並且混入音樂、電影、藝術等創作主題，成為不少時尚愛好者收藏目標。今年一樣有不同元素，夏威夷恤衫圖案設計有Jazz音樂人Chet Baker、又有血腥Cult片《THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE》，還有藝術家Jean-Michel Basquiat和紋身師Tim Lehi ，全部同是重量級，總會找到心頭好。

Jacquemus夏威夷恤衫（Farfetch）

假日感覺Jacquemus

法國品牌Jacquemus一向給人濃濃的假日感覺，品牌創辦人Simon Porte Jacquemus來自法國南部鄉村，所以設計予人自然輕盈味道，充滿活力與話題性。除了超迷你手袋，夏威夷恤衫也是Jacquemus熱門單品，今季設計依舊布滿夏日郊外色彩，花花、油畫等圖案，是配襯短褲的最佳良品。

Two Palms仍堅持夏威夷生產（HOAX）

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夏威夷風情Two Palms

除了潮流、時尚品牌出品，也有人追求正宗於夏威夷製造的夏威夷恤衫，像Two Palms。由家族經營服飾店到擴展業務成立同名服裝品牌，Two Palms起初是小型倉庫自家印制布料的少量生產，後來已發展到跟迪士尼合作聯乘，不變的是堅持Made In Hawaii，圖案方面有很多不同色彩和設計，鮮艷與平實同樣帶來傳統夏威夷風情。