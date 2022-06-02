裝飾畫怎掛才不突兀？挑選掛畫4大原則　提升格調、展現個人風格

在居家佈置中，掛畫是很常被用來提升空間質感的關鍵，由於不同風格的畫作能夠營造不同的氛圍，同時還能展現屋主的品味，形塑獨一無二的場域特色。



而畫作不是隨便挑挑、掛在牆上就好，除了風格以外，尺寸大小、形狀、位置都是需要精準安排的，以下列出 4 個居家掛畫要注意的重點，讓畫作為居家空間展現最與眾不同的氣質。

4個居家掛畫注意重點，展露屋主個人風格和藝術氣質。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 空間與畫作尺寸安排

坪數較大的空間可以選擇大尺寸的畫作，讓空間更寬闊磅礡，營造出大器的風格，相反的，如果居家空間較小，則可以選擇比較小巧、清新且不過於繁雜的畫作，在視覺上才不會太擁擠。此外也要斟酌掛畫數量，有時候畫作並不只是單幅，而是以一組為單位，特別是小坪數的空間就要慎選畫的數量，避免數量過多，雖然增添豐富性，卻也會顯得雜亂、充滿壓迫感。

2. 掛畫的位置與高度

最常見的掛畫位置有玄關進門處，挑選合適的畫作能夠展現迎賓效果，另外則是客廳的沙發背牆、餐廳、臥室主牆等，根據不同的場域掛上相應的畫作，都能使空間與使用者之間有更強的連結。而最適合掛畫的高度約是微微略高於人的視線的位置，太高或太低都不適合觀賞，且可能會有和家具不協調的感受。

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3. 根據空間風格挑選

掛畫是形塑空間風格的一環，因此在挑選畫作時，必定要和居家風格統一，如現代風的居家，可以選擇較俐落的圖像；和風則可以挑選字畫、北歐風可掛上幾何圖形或清新色塊的作品。而除了一般常見的款式外，甚至也可以根據不同的風格挑選不同材質的畫作，像是編織畫、布藝畫，或是立體雕塑畫等。

4. 與家具顏色呼應

畫作的功能是用來點綴，如果太繽紛反而變得喧賓奪主，像是大幅彩色畫作雖然鮮豔豐富，但卻會模糊場域重點，因此在挑選畫作時，除了風格要相呼應，畫作的色彩也不能太過突兀，如果對色彩搭配沒有把握，建議可以挑選和家具同色系的，如暖色系、冷色系，或是互補色，這些都是在視覺上比較和諧的選擇。

居家掛畫雖然只是用來點綴風格、提升氣場的小物件，卻具有畫龍點睛的效果，若是覺得家裡太單調，不妨可以試試掛上畫作，而若是平常就有收藏畫的習慣，選出適合的畫作擺放在合適的位置，更是展現自我風格的好機會。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】