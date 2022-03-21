裝修Budget不夠？5個低預算室內設計技巧　3種光源營造空間深度

在預算不夠多的前提下，怎麼讓自己穿得漂漂亮亮是個難題──這個難題當然也延伸到你的居家環境上。



也就跟挑衣服一樣，這是有技巧的！我們只是「犯錯」的機會少了一點。

今天讓儂編推薦給你 5 個小技巧，協助你在低預算、空間也不大的情況下打造理想中的完美空間。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 少即多，別衝動

儘管這是一個消費的過程，但不建議你買得太快。在空間有限的情況下，你應遵從少即是多的原則，在生活的期間去發現自己真正需要什麼。否則一不注意，堆滿的生活雜物會使你家看起來廉價沒質感，也可能無法將你的空間功能最大化──先思考這塊空間主要的用途、想呈現給別人的感覺是什麼，不要衝動購物。

2. 錢要花在刀口上，創造焦點

既然預算不多，你的錢更應該花在刀口上。「刀口」指的是哪裡？建議是你最重視的區域、最常使用的東西。例如一張你非常喜歡（又剛好用得到）的設計師沙發、老書桌或一盞俄羅斯風格的裝飾燈等，一個空間至少一項，且是該空間體積最大的物品，再以它作為視覺焦點，往外作延伸布置。其他你不常使用的地方──那些非重點區域，就先以較低的預算處理即可。

3. 二手或許比全新好

與其買大賣場看起來都一樣的商品，或家具店價格高得嚇死人的單品，購買二手家具可能是你最好的選擇。除入手價格更便宜外，一些二手家具或家飾往往也更有特色與個性，多關注幾個 Facebook 社團或拍賣網站，找尋那些不會隨時間流逝而令你生厭的單品。記得在購物前先安排好你的預算，並將「需要的東西」排在購物清單的最前面，以防你把錢花在漂亮的花瓶上而不是每天要坐的椅子上。

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4. 中性配色，善用紋理做細節

你可能已經在想該怎麼用顏色去展示自己的個性了，想將房間油漆得像偶像歌手的 MV 場景一樣。事實上在預算不足的情況下，這樣的想法有點危險，可能沒辦法做得全面所以變得四不像。保守一點，會建議你以萬年不敗的中性色作為空間的主色調，如白、灰、木色、米色等，引進明亮的光線，然後再從細節處──紋理，去創造空間的深度與層次，例如波西米亞風格的掛毯、大型的室內盆栽等，善用物品的紋理使空間風格更趨完整。

5. 牆上別空白，注意「3種光源」

雖說「少即多」，但很多時候空白的牆上掛一幅畫（或海報）是必要的，也能夠使視覺產生焦點、增加空間感，畫不必挑貴的，網路上就有許多價格平實的掛畫可以參考，挑選時以和諧、不使自己產生壓迫感為主。也建議不要忽略了燈光的布置，至少應包含 3 種光源：環境照明、任務照明、裝飾照明，頭頂的日光燈管外是一盞（環境），讀書立燈是一盞（任務），牆壁上的馬賽克燈飾是一盞，這是關於營造空間感很多人忽略的一點。

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