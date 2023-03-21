G-SHOCK皇家橡樹GM-B2100手錶新色登場　IP鍍黃金配黑錶面極高質

CASIO（卡西歐）G-SHOCK 2023年邁入40週年，所以今年品牌的創作能量預期會大爆發，例如他們近期又新推出了一款農家橡樹受到錶迷高度關注，原來那是屬於Full Metal系列的不鏽鋼GM-B2100款式。



這次品牌將錶殼以IP離子鍍著技術覆上搶眼的金色，成為GM-B2100型號中繼銀色、黑色和玫瑰金色後的第四種配色，多元選擇性直追較早出道的GMW-B5000系列。

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這次的鍍黃金GM-B2100型號為GM-B2100GD-9A，它同樣擁有農家橡樹招牌的八角造型錶圈，這也是G-SHOCK第一次發表鍍上金色的金屬農家橡樹手錶。回顧農家橡樹這款人氣爆款的崛起之路相當傳奇，它在2019年首度問世，一現身後就引起市場追捧，無論是它與著名高級運動錶神似的錶圈、耐衝擊式錶殼結構、更纖薄的設計，以及指針／數位雙顯的摩登設定等優點，都是這款錶倍受市場喜愛的原因。

農家橡樹問世後G-SHOCK不斷替系列挹注新血，2022年夏季品牌別開生面創造出全金屬的延伸款式GM-B2100系列，在維持系列特色外觀之餘，錶殼多數零件則是改成不鏽鋼，提供更強的保護性、耐用度以及質感，此外在功能性方面，全金屬錶殼的GM-B2100系列也增添了Tough Solar太陽能與Bluetooth藍牙功能等，使手錶的實用性與精準度皆更上層樓。

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有別於GMW-B5000系列剛開始就有銀色和金色兩種版本，GM-B2100的鍍黃金錶殼版本反而是比較晚登場的型號，或許在近年市場對黑色和金色系手錶好感度大增的情況下，品牌刻意延遲了GMW-B5000系列金色版本的登場時間，讓它可以在品牌40週年之際強勢登場，讓市場能夠將更多注意力放在這款作品上。

GM-B2100GD-9A的金色IP零件不只出現在錶殼、錶圈和鍊帶，包括面盤的指針、時標、字樣，甚至是液晶顯示螢幕上的字體也都是相同色調，這讓手錶顯得更華麗高貴。GM-B2100GD-9A金色版本將於3月23日正式上市，港幣定價為HK$ 5,180。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“金系好感度大增”G-SHOCK農家橡樹GM-B2100 IP黃金版即將上市】