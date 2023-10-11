認識媲美BODE復古品牌samuel zelig　Hip Hop潮人2 Chainz也大愛

【samuel zelig/ 古着】隨着D.I.Y.、復古、舊化風潮持續，以往只流行在古着界別的人手繪畫Railway Jacket及Senior Cords，近年也在走馬看花的時裝世界大行其道，使相關單品在二手市場價值水漲船高，現在動輒過萬港幣才買到一件，實在叫人吃不消。



如是者許多潮流人總會退而求其次，買新生代時裝品牌推出的相關參考或致敬設計s一嘗心願，美國BODE的燈芯絨Senior Cords、日牌Saint Michael的洗水仿古Hoodie，皆是在時代洪流之下促成的產物。

誰不知這股復古舊化風潮實在太過厲害，元祖Vintage固然高不可攀，現在連BODE和Saint Michael也恃着人氣季季加價，愈來愈離地，漸漸叫Fans負擔不起。

連BODE和Saint Michael也恃着人氣季季加價，愈來愈離地，samuel zelig絕對是一個值得大家注目的名字。（samuel zelig）

幸好長江後浪推前浪，既然成了名的品牌愈來愈貴，就不妨尋找一些新血作為替代，名氣或許弱得多，但手工、設計觸覺卻毫不失禮，更重要是價錢相對便宜，今次介紹的samuel zelig，正是好此道者不能錯過的名字。

samuel zelig是一個熱衷從過去針織品中汲取靈感，並力求以現代方式製作的年輕品牌。（samuel zelig）

samuel zelig是一個熱衷從過去針織品中汲取靈感，並力求以現代方式製作的年輕品牌，故服飾既有古着風韻，亦有濃厚街頭味道，難怪2 Chainz和OFFSET等Hip Hop音樂巨星都曾高調著用，使品牌在美國潮界地位急升。

而芸芸作品之中，尤以Gallery Pant和DELI 1/4 ZIP SWEATSHIRT最為矚目。（samuel zelig）

samuel zelig選用的布料大部份均交由日本工場出品。（samuel zelig）

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而芸芸作品之中，尤以Gallery Pant和DELI 1/4 ZIP SWEATSHIRT最為矚目，驟眼看這樣復古圖案密佈服飾，其製作方法大致和BODE或Saint Michael一樣，都是利用人手繪畫或者印製方式製造，然而samuel zelig事實上卻自成一格，每組圖案都是由刺繡方式縫紉上去，無論視覺或觸覺都特別過人。此外samuel zelig選用的布料亦毫不馬虎，衣料大部份均交由日本工場出品，質素一定有保證。

據知samuel zelig已被香港某些時裝店所引入。（samuel zelig）

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