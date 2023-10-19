Blokecore｜靚波衫只有曼聯、皇馬？　IG帳號盡覽全球至有型球衣

【皇馬/曼聯/ 波衫/ Blockcore】雖然足球一直都是全球最受歡迎運動，但在過往許多年，它在街頭潮流文化圈中的影響力，明顯遠不及籃球……



原因是作為街頭文化龍頭大哥的美國，以往一直對足球運動（Soccer）興趣乏乏，單單是一個Air Jordan所掀起的潮流爆炸力，已遠非Samba所能比擬。而昔日穿籃球球衣上街的潮流人比比皆是，型格不凡，反觀足球球衣卻長年欠缺時裝愛好者的支持擁戴，讓波衫一直遊離時裝圈子的主舞台。

大家有否諗過般尼的球衣原來可以襯得咁有型？（Off the Pitch）

留意當前波衫潮流絕不侷限於男生領域，女生隨時配襯得更有型。（Off the Pitch）

然而，時移世移了，隨着球王美斯君臨國際邁阿密，更重要是2026年FIFA世界盃將會由美國聯合加拿大、墨西哥主辦，留意16個舉辦城市中，加拿大只佔2個，墨西哥3個，其餘11個美國包辦，可見在未來數年，這個街頭文化第一大國將會一改以往輕視英式足球風氣，變得鋪天蓋地推廣足球運動起來，如是者一眾街頭時裝品牌亦已經/將會蓄勢待發，打造一系列波衫時裝出來，令到波衫終於吐氣揚眉，成為當前最強潮流。

又或許這樣說，就算沒有Supreme、OFF-WHITE、NIGO、小木POGGY、Palace Skateboards和GUCCI加持，其實世界各地許多球會的波衫都極盡有型，只可惜大部份球迷只愛追捧自己心儀球會球衣，而追捧的球會卻盡是皇馬、巴塞、曼聯、利物浦或拜仁這些傳統豪門，使到許多設計特別又前衞的波衫煙沒無聞。

幸好今次介紹的Off the Pitch，絕對是一個有心有力IG帳號，每日總會從世界各地搜羅一眾潮流人、球迷或運動員著波衫時的OOTD，每套造型不止球衣本身設計特別（當中許多是絕版或古着球衣），穿衣者更配襯得極盡心思，堪稱波衫Style的配襯平台，強烈建議大家立刻Follow。