大馬播奧斯卡「2女星全身被打格仔」網批矯枉過正：打碼後更不雅

第95屆奧斯卡金像獎絕對是大馬人民感到最光榮的時刻,因為楊紫瓊(Michelle Yeoh)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)成為首位奪下奧斯卡最佳女主角的華裔女演員!



如今全網都在瘋傳楊紫瓊領獎時候的片段,然而大馬電視台「TV3」播放的片段卻格外引起網民的注意。影片中為楊紫瓊頒獎的兩位影后謝茜嘉謝西婷 (Jessica Chastain)和荷爾芭莉(Halle Berry)的身體從頸被打碼到腳,不管是近距離的拍攝還是遠距離的拍攝,整身上下遮到只剩下臉部清晰可見。(點圖放大引起爭議的「打格畫面」及未打格前的對比👇👇👇)

從原視頻的影片來看,兩位頒獎人都穿著既高貴又優雅的晚禮服出席頒獎典禮,但網友們都認為其實大可不必把她們打碼到只剩下臉部,認為電視台的舉動有些誇張。相反有網友覺得這樣的打碼會造成反效果,此舉動會讓頒獎人看起來更加的不雅!這件事情不只在Facebook上鬧得沸沸揚揚,也有網民把打碼的畫面發上國外的社交平臺《Reddit》引熱議。

【圖輯】你認為謝茜嘉謝西婷與荷爾芭莉當晚的性感造型需要被「過濾」嗎?(點圖放大看更多二人現身奧斯卡的靚相👇👇👇)

事件在網上討論區的評論兩極化,有網民認為電視台這麼做也算合理,畢竟不管男女老少都會觀看到此新聞,但也有網民認為做法有些誇張:「他們穿得其實也很好,並沒什麼」、「她們穿的是正裝的晚禮服」、「馬來西亞藝人有時候也會這樣穿」。此外,也有網友發聲指典禮上的晚禮服其實都有被審核過,所以可以不必打碼。

如今這件事情在「Reddit」上的討論度非常高,對於頒獎人從頸部被打碼到腳部的行為你又有什麼看法呢?

【你可能感興趣】點圖放大重溫楊紫瓊勇奪奧斯卡影后的畫面👇👇👇

【本文獲「Goody25」授權轉載。】