伊以戰爭｜一場違憲轟炸：特朗普欲以之挽救民望

在支持率低迷的情況下，為什麼不聽從喬治布殊（小布殊）的建議，發動一場「小規模戰爭」呢？這又能有什麼問題呢？



在現代，很可能是喬治布殊（George W. Bush) 第一個大聲說出這句話，然後付諸行動：當你不受歡迎並且在政治上失敗時，只需發動一場容易取勝的小戰爭，你就會重新回到巔峰。

1999年，他向自己的傳記作者米基·赫斯科維茨 (Mickey Herskowitz) 講述了自己發動伊拉克戰爭的計劃，以此作為自己在2004年再次當選的策略：

被視為偉大領袖的關鍵之一，就是要被視為總司令。我父親（老布殊）在將伊拉克人趕出（科威特）時累積瞭如此多的政治資本，但他卻浪費了。如果我有機會入侵伊拉克，如果我擁有這麼多的資本，我絕對不會浪費。我要讓所有我想通過的法案都通過，我要擁有一個成功的總統任期。



儘管美國國會對入侵伊拉克展開激辯，但最後仍以壓倒性比數通過支持小布殊（George W. Bush，中）出兵的決議。（Getty）

這項策略對布殊來說很有效，儘管歷史對他並不友善。同時，特朗普的第二任總統任期則是一場徹頭徹尾的災難，無論從實際經濟狀況還是政治角度來看，他的支持率都大幅下滑，堪比晚年尼克遜（Richard Nixon）的時代：

● 通貨膨脹上升，而關稅卻沒有為國內帶來就業機會

● 特朗普針對億萬富翁的減稅法案陷入困境

● 共和黨對我們的學校和圖書館的戰爭正在引起巨大的反彈

● 由於紅州的墮胎禁令，婦女們正在死去，並且感到憤怒

● 武裝「暴徒」在沒有逮捕令或正當程序的情況下在街上綁架民眾

● 同樣的拘捕非法移民突擊導致我們田裏的食物正在腐爛

● 特朗普對美國國際開發署的破壞已經導致約30萬貧困兒童死亡，並將非洲和亞洲部分地區拱手讓給了俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平

● 儘管Elon Musk如此爆料，愛潑斯坦的文件仍然被隱藏

● 除了億萬富翁，沒有人希望特朗普出售我們的公共土地

● 住房危機正在惡化

● 特朗普對社會安全和醫療保險的削減給那些試圖參保的人帶來了混亂

● 普京繼續對烏克蘭發動兇猛攻擊，讓特朗普成了笑柄

● 馬斯克對你賺的每一分錢和你吃過的每一種藥都一清二楚

● 共和黨正在全國範圍內對紅州藍城市的選民名冊進行清洗

● 約有500萬至1000萬人參加抗議特朗普的法西斯政策

那麼，為什麼不聽從布殊的建議，發動一場「小規模戰爭」呢？列根在格瑞納達（Grenada）戰爭中奏效，布殊在伊拉克戰爭中也奏效：還能有什麼問題呢？

畢竟，當美國參戰時——無論是1950年6月的韓戰、1965年4月的越戰、1999年1月的科索沃戰爭，還是2001年10月和2003年3月的阿富汗戰爭和伊拉克戰爭——美國人總是團結在國旗、軍隊和總司令周圍。

美國在2003年發動伊拉克戰爭，直至2011年單方面宣布戰爭結束，並撤走所有美軍。(Getty Images)

至少最初是這樣。

自從1990年代試圖對克林頓（Bill Clinton）施加壓力以來，以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直試圖讓美國總統攻擊伊朗，這樣他的哀嘆就不會孤軍奮戰；他終於找到了一個願意與他合作的人。

這並不是說伊朗政權不該受到嚴厲的懲罰。

我不只一次在以色列看到伊朗資助的自殺式炸彈襲擊者殺害無辜平民，他們「猶太人去死」的論點已經過時了。更不用說哈梅內伊從伊朗掠奪了高達950億美元的財富，這筆錢讓普京和特朗普這樣的貪腐政客都顯得微不足道。

但這一切是否意味著這是美國的戰爭？

如果是的話，國會難道不應該像憲法要求的那樣，擁有發言權嗎？畢竟，憲法第一條第八款規定：

國會有權…宣戰、頒發私掠許可證和報復許可證，並制定有關陸地和水上捕撈的規則。

在涉及總統職位的第二條中，沒有一次提到總統對戰爭與和平擁有任何決策權；身為總司令，他必須遵守國會的命令──或至少是許可。

這就是為什麼威爾遜（Woodrow Wilson）、羅斯福（Franklin Delano Roosevelt ）、杜魯門（Harry S. Truman）、甘迺迪（John F. Kennedy）、詹森（Lyndon Johnson）、克林頓和兩任布殊都向國會尋求授權向其他國家投放炸彈，而奧巴馬（Barack Obama）總統則利用布殊的國會兩黨授權使用軍事力量（AUMF）來使他對利比亞和其他地方的襲擊合法化。

特朗普發表的4分鐘全國電視講話，言辭灼灼的表示「徹底摧毀伊朗核實施」。(Reuters)

特朗普沒有這樣的權力，他甚至沒有透過AUMF聲稱獲得授權；與前幾任總統不同，他沒有為這次襲擊提供法律上的合理化解釋。

《戰爭權力法》要求國會至少提前48小時獲得通知。特朗普卻沒有這麼做；他竟然敢於挑戰國會單方面採取行動的權力，而幾乎所有共和黨人都已經屈服了。

正如伊利諾伊州民主黨眾議員卡斯滕（Sean Casten）所說，他呼應了奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）因特朗普未能遵守法律而要求彈劾他的呼籲：

未經國會批准，任何總統都無權轟炸對美國不構成迫在眉睫威脅的其他國家。



國會議員托馬斯·馬西（肯塔基州共和黨人）和沃倫·戴維森（俄亥俄州共和黨人）對此表示同意，他們分別表示：

「雖然特朗普總統的決定可能被證明是公正的，但很難想像其符合憲法的理由」和「這不符合憲法」。



另外需要指出的是，奧巴馬總統已於2015年與伊朗（JCPOA）以及聯合國安理會五個常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國和美國）以及德國和歐盟達成協議。

伊朗堅持該協議，甚至在特朗普宣布美國退出協議並導致協議破裂後，仍維持了一年。他們銷毀了97%的濃縮鈾（從1萬公斤減至僅剩300公斤），拆除了三分之二的離心機，將濃縮鈾濃度限制在3.67%（為核電廠提供燃料所需的水平），允許國際原子能總署的核查人員無限制地進入其所有核設施，並承諾維持該體系25年。

這項協議在很大程度上消除了內塔尼亞胡長期以來呼籲其他國家轟炸伊朗的合理化解釋；很可能正是他說服特朗普撕毀了伊核協議。如果特朗普沒有同意他的觀點，今天的局勢將會大不相同。

2025年4月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。（Reuters）

他藐視法律——憲法、戰爭權法和AUMF——並且在沒有任何協商的情況下轟炸伊朗，這也是一種獨裁行為。

但如今，情況已然如此。近5萬美軍士兵位於伊朗導彈的射程範圍內。為了讓伊朗的憤怒指數飆升至11，特朗普本人現在正明確呼籲布殊式的伊拉克政權更迭。

特朗普的「好戰分子」提出的一個支持轟炸的論點是，我們幫助烏克蘭對抗俄羅斯，那我們為什麼不應該幫助以色列呢？畢竟，這兩個國家都是民主國家，在很大程度上認同所謂的「美國價值」。事實上，我們一直在向烏克蘭提供與以色列幾乎相同的支持（至少在特朗普就任總統之前是這樣），包括武器、諮詢和情報，儘管規模要小得多。

但美國並沒有像轟炸伊朗那樣轟炸俄羅斯；透過直接轟炸這些核設施，我們摧毀了我們僅僅是「幫助盟友」的任何合理化解釋。

伊朗及其盟友俄羅斯都在強調這一點。

前俄羅斯總統梅德韋傑夫（也是普京的得力助手）指出，這些攻擊只會讓伊朗領導層因其團結一致的效果而更受歡迎，他剛剛在推特上發出了不祥的威脅：

一些國家準備直接向伊朗提供自己的核彈頭。



別忘了，伊朗向普京軍隊提供了數千架用於烏克蘭的致命無人機。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）前一天宣布，23日前往莫斯科「進行磋商，協調我們的立場」。

正如我在周六報道中指出的那樣，普京曾建議特朗普不要採取這一舉措，很大程度上是因為俄羅斯在伊朗擁有600多名核科學家，並且透過建造伊朗一座核反應爐賺取了數十億美元，此外還簽訂了建造七八座核反應爐的合約。這兩個國家是盟友，伊朗比其他任何國家都更積極地幫助俄羅斯石油出口規避美國和聯合國的製裁。

雖然這不太可能打破特朗普對普京的奴性崇拜和順從——顯然，這其中存在著一些可以追溯到幾年甚至幾十年前的事情——但如果俄羅斯或北韓向伊朗提供戰術核武器，這可能預示著世界力量平衡的重大變化。

而且不要忘記，中國也是這兩個國家的明確盟友，其軍事實力僅次於我們（並且正在迅速超越我們）。

這可能最終看起來像是1940年代同盟國與軸心國之間的衝突，我們都知道最終結果有多血腥。

另一方面，當特朗普在2020年1月3日擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），伊朗的反應相對溫和。五天后，他們向伊拉克阿薩德空軍基地發射了幾枚導彈，造成100多名美軍士兵受傷。特朗普淡化了他們的傷勢，稱創傷性腦損傷「只是一些頭痛」，此事幾乎不了了之。

2024年4月5日，在紀念聖城日的集會以及伊斯蘭革命衛隊成員的葬禮上，一名伊朗婦女舉起改故伊朗高級軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的海報。（REUTERS）

特朗普的賭博歷史很可能會重演，而且他很可能是對的；伊朗最高領袖或許寧願享受從人民手中竊取的數十億美元，也不願與我們的軍隊——以及以色列的軍隊——正面交鋒。更不用說特朗普在局勢緊張時那種「TACO」的傾向了。

這裡的不確定因素在於普京在今天的會晤中會給哈梅內伊特使什麼建議，以及俄羅斯可能提供何種軍事支持。哈梅內伊慷慨地提供了「沙赫德」攻擊無人機，幫助普京扭轉了烏克蘭戰局；那麼，在伊朗需要幫助的時候，俄羅斯會履行援助的義務嗎？

同時，特朗普繼續搬起石頭砸自己的腳，也砸了美國和自由世界的腳。他剛剛讓陰謀論者Kari Lake掌管美國之音，而她又毀了我們的波斯語伊朗廣播電台——法爾達電台。正如《華爾街日報》編輯委員會最近在萊克任內發表的一篇專欄文章中所寫：

法爾達電台（Radio Farda）裁減了自由工作者，讓員工休假，並關閉了播客和社群媒體帳號。它還削減了透過科威特發射台進行的廣播，這些發射台曾支援伊朗的短波廣播。在當今這樣的危機或社會動盪時期，這項古老的技術仍然是重要的資訊來源。



最初對美國之音、自由電台以及美國各外語電台的打擊幾乎肯定是送給普京和習近平的禮物，因為俄語和中文電台是首批被砍掉的。但Kari Lake帶領她的新法西斯委員會更進一步，徹底摧毀了全球數十種語言的民主節目。

2025年3月16日，美國華盛頓特區，美國之音（VOA） 大樓一景。（Reuters）

據信，伊朗在美國和其他國家擁有「潛伏細胞」（Sleeper cells），可以啟動這些細胞實施類似9/11規模的恐怖攻擊。不幸的是，特朗普用一個年僅22歲的鐵桿右翼「讓美國再次偉大」的擁護者取代了管理我們國內反恐機構的情報專業人員，他沒有任何情報或軍事經驗，最近做過草坪工和雜貨店助理。

但這只是愚蠢的，將忠誠置於能力之上，這是我們對特朗普的期望，幾乎在他每一個最重要的任命中都能清楚地看到這一點；至少這並不違憲。

美國憲法和1973年的《戰爭權力法》(1973 War Powers Act)（旨在回應導致越戰血腥混亂的暴行和謊言）都要求總統在對任何其他國家採取敵對行動之前必須諮詢國會。儘管布殊的《戰爭權力法》給了特朗普一個漏洞，但他甚至沒有試圖援引它，這意味著他已經遠遠超越了他所擁有的任何實際法律權限，這就是AOC呼籲彈劾他的原因。

以色列特拉維夫2025年6月22日出現向特朗普致謝的廣告板，寫上「謝謝，總統先生」（Reuters）

特朗普明顯的戰爭罪行更加嚴重的是，他向幾名共和黨國會議員通報了即將對伊朗發動的襲擊，但卻沒有通知他們的民主黨同僚，包括兩黨「八人幫」，而美國法律（50 USC § 3093）要求必須通知任何「重大預期情報活動」，包括使用軍事力量。

透過讓共和黨人加入，但在最高層（擁有最安全的絕密許可和公認的判斷力）排擠民主黨人，特朗普將他對伊朗的攻擊政治化，使其看起來比以前更像布殊在21世紀初試圖完成的事情，當時他的支持率很低，而9/11事件基本上拯救了他。

透過藐視法律——憲法、戰爭權力法和《非盟軍事行動法》——並且在沒有與伊朗進行任何協商的情況下直接轟炸伊朗，他也是在玩弄獨裁者的伎倆，本質上是在說：「我一個人可以決定我能做什麼和不能做什麼。」根據憲法，這是一種可彈劾的罪行。

甚至有可能特朗普希望發生類似9/11的事情；他對我們情報機構的削減，包括解僱超過 1,200名中央情報局員工，確實讓它看起來是這樣的。

以色列與伊朗互襲，圖為2025年6月15日，在以色列特拉維夫市郊巴特亞姆（Bat Yam）的遇襲建築物（Reuters）

那麼，我們該怎麼做呢？

拜登政府執政的最後一年，由參議員和眾議員組成的兩黨小組提出了《國家安全權力法案》，該法案將恢復憲法關於戰爭行為須經國會批准的規定。

雖然俗話說得好，但如今我們必須關上大門，以免特朗普將國會和公眾的默許視為升級衝突的許可，重蹈越戰等歷史覆轍。我們必須要求國會通過法案，並要求特朗普為這場戰爭行為提供法律依據。

作者：美國作家及脫口騷主持Thom Hartmann



本文首刊於6月23日，轉載自Common Dreams