Nvidia分成15%揭國安只是藉口？　特朗普萬事皆可交易恐開壞先例

美國晶片製造商Nvidia和AMD，8月12日同意將其對華晶片銷售收入的15%，上繳予美國政府，以換取對華晶片出口許可證。這樣的條件交換「史無前例」，此前從未有任何美國公司同意支付部分收入，來換取出口許可。 有投資界人士認為，此舉對Nvidia和AMD來說總體利好，給了他們再次進入中國市場的機會。



然而，這樣的交易在美國亦引發了一些擔憂，認為此舉或帶來安全風險，並對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府「勒索」私人企業的方式提出了質疑。



今年4月，特朗普政府曾根據通常與國家安全擔憂相關的出口管制，禁止Nvidia向中國出口H20晶片。然而，特朗普6月在白宮會見Nvidia行政總裁黃仁勳後，便開始改變自己的立場。黃仁勳其後花了數月時間遊說恢復晶片在中國的銷售，等到8月兩人再見面時，特朗普對黃仁勳說，想對華出口H20晶片可以，但有代價。

「我想要20%（收入分成），」特朗普說。「可以只給15%嗎？」黃仁勳問。

因此，作為15%收入上繳的交換，Nvidia將獲准對華出口H20晶片，AMD則可以出口其MI308晶片。Nvidia在一份聲明中表示公司遵守美國政府制定的參與全球市場的規則，「美國不能重蹈5G的覆轍，失去在電信領域的領導地位。如果我們加速推進，美國的AI技術體系可以成為全球標準。」

特朗普與黃仁勳於2025年4月在華盛頓特區一場活動上握手（Getty）

為科企帶來巨大財務壓力和戰略不確定性

全球研究公司Forrester副總裁兼首席分析師Charlie Dai表示，將15%的中國晶片銷售額交給美國政府以換取出口許可證的協議是「前所未有的」，他說：「在科技貿易緊張局勢不斷升級的背景下，這一安排凸顯了市場准入的高成本，給科技供應商帶來了巨大的財務壓力和戰略不確定性。」

即便損失部分收入，但Nvidia和AMD則用金錢換取了重回中國市場的機會。英國資管公司Quilter Cheviot全球科技分析師Ben Barringer表示：「從投資者的角度來看，這仍然是一筆利好，85%的收入總比0%好。」

Nvidia在中國的市佔率曾高達近95%。但在出口限制後，其在華市佔率已降至54%左右。Nvidia估計，在美國當局禁止對華銷售H20晶片後，其潛在收入損失將達150億美元（約1,169億港元），此次條件交換無疑可以挽救部分收入損失。

即便總體利好，但收入抽成會影響利潤。因此，晶片製造商後期會否上調售價，以及美國政府未來是否又變臉，要求更大比例的收入上繳，都是長期不確定因素。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達（Nvidia）的H20晶片。（Getty）

特朗普已儼如「晶片業總司令」？

在Nvidia和AMD與美國政府達成協議之際，特朗普還曾公開要求英特爾（Intel）行政總裁陳立武下台，之後又改為強行要求其接受政府入股近10%。美國政府將近90億美元的《晶片法案》補助金轉換為英特爾的股權，一躍成為其最大股東。

另一位科企巨頭、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）其後也與特朗普一同出現在白宮，他接着宣布蘋果將在美國額外投資1,000億美元，其中一部分將用於美國晶片製造商。就在此前幾週，特朗普還在公開批評對方，並表示蘋果在將部分製造業務遷回美國方面行動遲緩。

從對中國出口徵收新的關稅、公開批評到威脅解僱一位行政總裁，有輿論認為特朗普已成為半導體行業的主要決策者，掌控着長期以來一直是科技業的先驅、規模達6000億美元（約4.68萬億港元）的產業。

有分析指，特朗普對私人企業的干預凸顯了本屆政府已偏離前總統列根（Ronald Reagan）幾十年來指導共和黨的不干預經濟哲學的程度。有經濟史學家也指，這是自2009年歐巴馬政府採取行動拯救銀行和汽車產業、避免金融危機惡化以來，聯邦政府對美國經濟最激進的干預。加州大學柏克萊分校經濟學教授Anne Harrison更批評：「這不是理性的產業政策。這是對公司經營者的干預，並威脅企業，如果他們不聽話，就會受到懲罰。他管得太細了。」

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普（Donald Trump）及其他美國官員（IG@howardlutnick）

開啟「花錢換出口放行」先例

美國先前對晶片出口實施限制，聲稱出於國家安全考量。然而，此次雙方的交換，讓人不禁感到疑惑：如果特朗普政府真的認為出口特定晶片所帶來的安全風險高得令人無法接受，就會繼續實施此類出口限制，而非達成交換協議。

因此，15%收入上繳雖然可以增加政府收入，但無助於緩解美國的安全疑慮，甚至可能適得其反：收入分成會降低美國企業的利潤，同時削弱出口管制制度必要性和華府國安擔憂說辭的可信度。

認為「萬事皆可交易」的特朗普開啟了一個令人擔憂的先例。他暗示，即便涉及美國國家安全問題，其他活躍於戰略產業的企業，未來也可以透過「付錢買通」的方式，繞過出口管制制度。這樣的交易也反過來，讓特朗普政府可以更廣泛地動用出口許可的審批權力，來作為談判籌碼。

過去，貿易的必要性一直讓位於國家安全的考量。無論是特朗普還是拜登（Joe Biden）政府，都明確表達過這一原則：不會將晶片問題帶入貿易談判中，不會把它作為談判時可以用來交換其他利益的籌碼。然而15%的佣金顯然推翻了這一原則。

民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）表示：「現在美國政府竟然出於經濟動機向中國出售人工智能？想想TikTok的交易會是什麼樣子，我就不寒而栗。」

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

恐削弱政府公信力及分裂特朗普團體？

Derek Scissors認為，如果政府繼續這樣向企業出口收費，未來可能會出現兩種情況：一是部分美國企業未來會像Nvidia和AMD一樣，被迫接受類似出口稅的負擔；二是這種費用只在某些特殊情況——如改變出口管制下出現，但即便是這樣，拿國家安全來換取稅收，效果實質上跟削減國防預算沒有差別。

特朗普政府將出口許可權商品化的舉動，已削弱其以國安為由施壓的公信力，未來即便再以安全為由提出要求，也難以說服盟友信其立場堅定如初。