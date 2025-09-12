萬斯長文悼念好友Charlie Kirk　將用空軍二號運送靈柩回原居地

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。同樣與柯克稔熟的副總統萬斯（JD Vance）在其社交平台撰文悼念摯友。萬斯讚揚柯克是一位真朋友，並指對方「跑了一場精彩的賽事，剩下的就交給我們吧」。萬斯據報將前往猶他州，用「空軍二號」專機，將柯克的靈柩運回他生前的居住地亞利桑納州。



副總統萬斯撰文悼念柯克：

以下是萬斯推文的節錄：

不久前，大概是2017年，我參加了卡爾森（Tucker Carlson）在霍士新聞的節目，聊了天知道是什麼。之後，一個我幾乎不認識的人在推特上給我發了一封私信，讚我表現很好。這個人是柯克，正是那一刻的善意開啟了一段持續至今的友誼。

柯克對各種想法都充滿熱情，總是樂於學習和改變。和我一樣，他在2016年對特朗普持懷疑態度。也和我一樣，他逐漸將特朗普總統視為唯一能夠帶領美國政治擺脫主導我們整個人生的全球化的人物。當別人是正確的時候，他會向他人學習。當他一如既往地被證明正確時，他會大方承認。與柯克在一起，他的態度從來豆不是「我早就告訴過你」，而是「不客氣」。

當我在2021年初考慮競逐參議員時，柯克是我最先聯繫的人之一。我當時很感興趣，但懷疑是否有可行的途徑。我們聊了方方面面，從策略到籌款，再到他熟悉的競選運動情況。他把我介紹給了一些未來負責我競選的人，也把我介紹給了小特朗普（Donald Trump Jr.）。 「就像他爸爸一樣，他被外界誤解。他非常聰明，和我們很合得來。」小特朗普接了我的電話，因為柯克向他事前打了招呼。

2025年1月19日，美國華盛頓，候任副總統萬斯（JD Vance，中）與小特朗普（Donald Trump Jr.，左）和柯克（Charlie Kirk，右）出席「美國轉捩點」就職前夜舞會上登台。特朗普（Donald Trump）於1月20日宣誓就任美國總統。（Getty）

早在我決定參選之前，柯克就讓我在一次美國轉捩點（TPUSA）活動上向他的金主們發表演說。他帶我繞著房間轉了一圈，到處介紹我。他對我的發言給了真誠的反饋。他這樣做沒有任何理由，也沒期待我會有什麼成就。當時我的民調支持率遠低於5%。他這樣做是因為我們是朋友，也因為他是好人。

當我成為副總統候選人時，柯克在公在私都支持我。柯克一直支持我。我很高興能成為總統團隊的一員，但坦白說，這對我們家的影響讓我感到驚訝。

我們的孩子，尤其是最大的孩子，很難適應這種關注和持續不斷的保護環節。我感到強烈的內疚，因為我沒有徵得孩子們的同意就把他們帶入這種生活。柯克經常打電話發短信，關心我們家人的情況，提供指導和祈禱。

2025年5月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk，右二）與妻子及兩名子女的合照。（IG@charliekirk1776）

我們最成功的活動並非由競選團隊組織，而是由TPUSA組織。他不僅僅是一個思想家，更是一個行動家，他與成千上萬的社運人士一起，將偉大的想法轉化為更大的活動。每次活動結束後，他都會給我一個大大的擁抱，告訴我他在為我祈禱，並問我他能做些什麼。 「你專注於威斯康辛州，」他會告訴我。 「亞利桑那州已經穩操勝券了。」結果確實如此。

有人指出，柯克死於他所熱愛的事情：討論觀點。他會走進充滿敵意的人群，回答他們的問題。如果面對友善的人群，一位進步人士提出問題，引來觀眾的哄堂大笑，他會鼓勵他的支持者冷靜下來，讓每個人都暢所欲言。他體現了我們共和國的一項基本美德：願意公開發言，辯論觀點。

柯克擁有一種不可思議的能力，他知道何時該突破界限，何時該更循規蹈矩。多年來，我看到人們公開攻擊他在某個問題上犯了錯誤，卻從未意識到，私下里，他正在努力拓寬可接受的辯論範圍。

2025年1月19日，美國華盛頓，候任副總統萬斯（JD Vance，左）與柯克（Charlie Kirk，右）在「美國轉捩點」舉辦的就職典禮前夜舞會上登台。特朗普（Donald Trump）於1月20日宣誓就任美國總統。（Getty）

他是一位非常顧家的男人。今天我在橢圓形辦公室和特朗普總統談話，他說：「我知道他是你非常好的朋友。」我默默地點了點頭，特朗普總統注意到柯克真的很愛他的家人。總統說得對。查理為艾莉卡和兩個孩子感到無比自豪。他為能成為父親而感到無比幸福。他滿懷感激，因為他找到了一位值得信賴的女性，可以與她共建家庭。

柯克是一位真正的朋友。他是那種你可以傾訴，並且知道所有話語都會永遠銘記於心的人。多年來，我和柯克以及他介紹給我認識的人一起加入了許多手機聊天群組。

我們一起慶祝婚禮和寶寶的誕生，互相開懷暢談，也哀悼逝去的親人。我們談論政治、政策、體育和生活。這些群聊中包括我們政府最高層的官員。他們信任他，愛戴他，並且知道他會永遠支持他們。

正因為他是真正的朋友，你才能信任柯克介紹給你認識的人。我們這屆政府的成功，很大程度都歸功於柯克的組織和動員能力。他不僅幫助我們贏得了2024年大選，還幫助我們組成整個政府。

2025年1月19日，美國華盛頓，候任副總統萬斯（JD Vance，右）與柯克（Charlie Kirk，左）在薩拉曼德酒店舉行的「美國轉捩點」就職典禮前夜舞會上登台。特朗普（Donald Trump）於1月20日宣誓就任美國總統。（Getty）

當我正在白宮西翼開會，聊天群組突然湧出信息，有人告訴柯克，他們正為他祈禱。就這樣，我得知朋友被槍擊的消息。在接下來的一個小時裏，我祈禱了很多次，因為第一個好消息之後，壞事接踵而至。

上帝沒有回應那些祈禱，沒關係。他另有安排。既然柯克已經去到天堂，我會請他代表他的家人、朋友以及他深愛的國家，直接與這位大人物對話。

你跑了一場精彩的賽事，我的朋友。

接下來就交給我們吧。