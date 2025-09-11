Charlie Kirk遇刺｜槍手逃逸潛入附近社區　FBI：在樹林檢獲槍枝

美國總統特朗普（Donald Trump）盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）出席活動期間遭槍殺，槍手至今未落網，聯邦調查局（FBI）11日稱槍手為約大學生年紀，相信是男性，在犯案後離開屋頂，逃入附近社區，FBI在附近樹林檢獲懷疑是犯案所用的槍枝。



FBI強調掌握「良好」的影片片段，可以追蹤槍手的去向，並會調查腳印、掌紋等線索。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州遇刺後，有人在亞利桑那州的「美國轉捩點」（Turning Point USA）總部外，放置了柯克的黑白照、花、及美國國旗以追悼他。（Reuters）

FBI：槍手犯案時開一槍

據聯邦調查局和州政府官員稱，槍手在活動開始前數分鐘抵達校園，看起來是大學生年紀，能「輕鬆融入」校園而不顯得突兀。

閉路電視畫面顯示他經樓梯爬上附近建築物屋頂，然後在犯案時開了一槍，在案發後，他從屋頂跳下逃往鄰近社區。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州發表演講時遇刺，現場人群在槍聲響起後四處逃竄。（Reuters）

調查人員在附近樹林發現一支高威力（high-powered）、栓動式（bolt-action）的步槍，正展開檢查，相信該槍是槍手犯案時所用的槍枝。