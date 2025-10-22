中國人接連買下日本小島土地　島民極恐慌　擬聯手「眾籌買回來」

中國人買下日本小島，日本網友又開始吵翻天了。



這兩年啊，「中國人在日本買島」這事，新聞簡直多到快成了季度熱點。前腳剛傳出一個青島妹子豪氣買下衝繩一座70萬平方米的小島，當了妥妥的「島主」；後腳，山口縣一個名不見經傳的小島——笠佐島，又因為一樁土地交易鬧上了日本媒體頭條。

別看名字有點陌生，但這事兒背後的戲碼，那可是相當有看頭。

中國買家悄然購入日本笠佐島部分土地的消息引起當地人關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

笠佐島在日本的哪裡？當地居民在擔心什麼？中國人買島的真正原因是什麼？👇👇👇

先說說笠佐島是什麼來歷

它藏在周防大島附近，坐船10分鐘就能上去。整個島面積94萬平方米——差不多20個東京巨蛋那麼大。島上登記的居民只有5戶7人，但常住的其實只有3個大爺大媽。船班一天就三趟，沒有學校，沒有醫院，空房子比人還多。基本就是一個與世無爭的小地方。不過，別小看了這裏。對釣魚佬來說，笠佐島簡直是個秘密樂園。周邊海域盛產鯛魚、石斑魚，日出的時候那海灣美得跟畫似的。

島上居民八木秀也，就是個典型例子——25年前在這蓋了個度假屋，平時在廣島和小島之間來回，沒事就去釣魚，活得不要太愜意。聽起來像養老勝地吧？本來一切都挺安靜，直到2017年。在17年的時候，笠佐島南部大約3700平方米的土地，被3個中國買家陸續買走。當時沒什麼人關心，大家都覺得：反正島那麼大，買幾塊荒地能幹嘛？

可疫情之後，島民們發現島上偶爾出現外國面孔，開着「一看就很有錢」的車過來考察。緊接着，原本光禿禿的南邊忽然豎起了電線杆，路也修了，甚至還能在海邊撿到中文飲料瓶……有心人一看，喲，這怕不是要搞大開發？於是，居民心裏那根弦開始繃緊了。

島民們開始擔憂起來：

「他們到底要幹什麼？沒人告訴我們！」

「會不會亂砍樹亂建房，把環境破壞了？」

「要是整個島最後都被外國人買走，我們豈不是成了少數民族？」



更有意思的是，還有島民直接聯想到了軍事層面：笠佐島離岩國美軍基地和吳基地都不遠，萬一中國資本暗戳戳搞點什麼……想想就慌。

於是，大家乾脆成立了個「守護笠佐島協會」，打算眾籌把地買回來。只不過，這錢數可能得上千萬日元，籌到什麼時候還是個問號。

居民成立了個「守護笠佐島協會」，打算眾籌把地買回來。（YouTube@広島ニュースTSS）

就在各種陰謀論飛起的時候，當初牽線的地產中介大叔A站出來了

A不是新手，他在周防大島搞過200多棟別墅開發，自己在笠佐島也有土地。他說，他原本就想把島弄成「保護自然的度假區」。之前也有人來找他買地——有人想搞採石場，還有越南、以色列的買家——他全拒了。這次賣給中國買家，是他反覆考察過的決定。買家是個住在上海的實業家，還在日本公司打過工。A特意去上海見過好幾次，確認人靠譜。手續也都查過了，合法合規。

他們買地的目的其實很單純：建幾棟小別墅，家人來度假用。建築面積不大，還儘量保持島上風貌。2020年就拿到許可，只是電力遲遲沒接好，所以才一直沒開工。那幾台停在島上的重型機械，也只是提前運過去省船運錢而已。換句話說，現在那片地連土都沒動過。

國內社交媒體上，這事當然也熱鬧。

「哇，好便宜啊，怎麼買？」

「我要去當島主！」

「買下來插國旗！」



甚至還有人開玩笑：

「乾脆在那建國算了！」

「慢慢買下日本，最後成屬國。」



你別說，嘴上說得爽，真要你去住，沒醫院沒學校、一天三班船，你能扛幾天？

日本網友：一半擔憂，一半吐槽

憂慮派：

「中國人又來了……瀨戶內海快變成他們的後花園了。」

「以後孩子還能在這裏釣魚嗎？」



冷靜派：

「合法買賣而已，大家別太緊張。」

「說到底，日本年輕人都不願意住這種偏遠小島，不賣給外國人還能賣給誰？」



調侃派：

「等他們發現島上沒便利店，看能撐幾天。」

「日本人自己都跑光了，還怕別人來？」



其實無論是沖繩島也好，笠佐島也罷，背後都有個現實：日本很多偏遠小島，年輕人不願意待，人口鋭減，土地荒廢。對當地人來說，賣地給外國人，既是機遇，也是風險。

這不僅是跨國資本的流動，也反映了日本地方的「人走地荒」。島民的擔憂可以理解，但現實是——沒有人來買，這些島可能就真的逐漸荒廢，被遺忘在海里。所以，這到底是危機，還是機會？可能得幾十年後，才能看清答案吧。

