法媒：來自中國的「黑金」正在攻略全球

「來自中國的『黑金』正在攻略全球。」2025年12月31日，法國新聞廣播電台以此為題報道稱，近年來，中國品牌逐漸在高端美食領域佔據主導地位。目前，中國已成為全球最大的魚子醬出口國。



作為傳統的西方高端食材，魚子醬素有「黑金」美譽。如今，全球市場已經完成洗牌，中國產魚子醬已取代法國、伊朗等國的同類產品，出現在全球各地美食家的餐桌上。

報道提到，在法國巴黎，頂級魚子醬品牌Kaviari是最早看好中國產品的企業之一。圖為

據介紹，在Kaviari，中國產魚子醬的價格在每公斤高達3000至9000歐元（約28000至83000港元）之間，與法國魚子醬價格相當。例如，一盒250克的魚子醬售價825歐元（約7600港元）。

一名客戶表示，中國產魚子醬已成為市場上最好的魚子醬。這名客戶讚歎道：「它集合了我們對魚子醬的所有要求，包括大小、口感、味道……鱘魚的來源對我來說並不重要。」

報道稱，對於Kaviari品牌來說，最初需要說服那些心存顧慮的客戶。

但如今，法國一半的米其林星級廚師都在Kaviari採購魚子醬。Kaviari總經理內博特（Karin Nebot）表示：「現在我們可以毫無顧慮地說，這些魚子醬來自中國。」

法國新聞廣播電台分析稱，中國魚子醬席捲全球的原因在於其大規模生產。

在這個「黑金」新國度，鱘魚養殖場不斷增加。數據顯示，全球消費的魚子醬中，近一半產自中國。在中國最大的養殖場裏，鱘魚每天要餵食數次。鱘魚最長需要25年才能產卵。

位於杭州千島湖的鱘龍科技（Kaluga Queen）公司，無疑是當前的全球魚子醬行業龍頭。該公司行銷總監張少峰（Shaofeng Zhang，音譯）表示：「法國是我們的主要客戶之一。2026年，我們的目標是將中國魚子醬在法國實現15%至20%的銷售增長。」

鱘龍科技已成為全球市場領導者，2024年魚子醬產量達到200噸，且其雄心遠不止於此。

魚子醬由鱘魚魚卵製作而成，產地一度以俄羅斯和伊朗最具盛名，因產量稀少被稱為「黑黃金」，與鵝肝、松露並稱為「世界三大美味」，是西方人舌尖上的奢侈品。

中國原本不產魚子醬，但如今已成為全球最大的鱘魚魚子醬出口國。

根據國際貿易中心的數據，中國去年出口了322噸魚子醬，是2019年的兩倍多。彭博社援引數據稱，2024年，中國魚子醬出口量佔全球市場的44%，遠超排名第二的意大利（10%）。

據彭博社上個月報道，現在，愈來愈多高端餐廳開始在菜單上標注「中國魚子醬」，而這正是中國政府推動農產品向高附加值轉型的政策成果，像鵝肝、松露、和牛這樣曾經與中國菜無關的食材開始出現在愈來愈多人的桌上。

實際上，中國的農業轉型遠不止於這些舌尖上的奢侈品。夏季炎熱乾燥的甘肅正成為葡萄酒與橄欖油的新產地，黑龍江種植著亞洲最多的蔓越莓，內蒙古與吉林的草原上數十家和牛養殖場正在湧現。

阿里研究院2024年發布的一份報告顯示，中國已出現逾百種新興國產高端食飲品牌，它們的故事大同小異：從曾經昂貴的進口食材出發，企業通過技術升級、人工成本下降和物流優化擴大產量，再逐步降低售價。

總部位於北京的諮詢公司Trivium China的農業分析師佩（Even Pay）說，中國一直在持續努力，支持農民尋找更高價值、面向高端市場的農產品。

