2026是轉折點？學者高志凱：美國退守西半球　中華和平時代將開啟

1月17日，全球化智庫副主任、著名學者高志凱出席觀察者網「2026答案秀．思想者春晚」活動主題活動，並發表演講。



在演講中，高志凱將2025年稱作重要的分水嶺式的一年。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

「因為美國在經過十幾年打壓，到了2025年年中的時候，終於不得不承認，中國和美國幾乎是平起平坐的國家。如果我們對美國政府年底的時候提出的美國國家戰略、安全戰略進行仔細分析的話，我覺得他已經不想再跟我們中國決一死戰，他想退守到他所謂的西半球，然後進行一些新的活動。」

而2026年將被歷史定格為所謂「美利堅和平時代」終結的開始。高志凱表示，現在美國人說「我不認國際法，我只接受我自己的道德約束」，等於說要去搶佔別人的國家、財富等等。「那你想想看，世界上有200多個國家，我們願意當一個國家的奴隸嗎？不願意。」

所以現在世界上越來越多的國家都認識到，原來美國是這樣的一個國家，搞侵略是它的本性，現在已經暴露無遺了啊。所以美國人說現在是美利堅和平時代，我認為由於美國現在倒行逆施，美利堅和平時代的終結已經開始，這一年就是2026年。

相應地，高志凱認為隨着美利堅和平時代的終結，必將迎來一個新的時代，他定名為「中華和平」時代。「中華和平」時代的到來，必將是要取代「美利堅和平」時代，「中華和平」時代有它的必然性。因為全世界現在200多個國家，只有我們中國喊了幾千年了，我們一直有一個「平天下」的願望。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

