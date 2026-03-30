伊朗戰爭｜美欲奪哈爾克島通石油航道？昔為奪島曾付「血的代價」

中東局勢持續惡化，隨着霍爾木茲海峽航運受阻，世界各地油價飛漲陷入能源危機之際，一座伊朗所屬的小型島嶼——哈爾克島（Kharg Island）迅速闖入公眾視線。有傳美國正考慮派遣部隊準備武力奪取該島，使其成為當前戰事的一大焦點。



歷史上，美國過去也有類似的「奪島」行動，而且還付出過不少慘痛的教訓與代價……



縱觀美國歷史上的戰役，美軍在涉及奪島的行動中大多付出慘重代價，其中最為大眾所知的戰役集中在二戰末期。當時美軍為能在短時間內打擊日本本土，選擇在太平洋戰場上使用「跳島作戰」*，希望藉此儘快結束世界大戰並減少損失，惟在作戰期間損失慘重，例如硫磺島戰役與沖繩島戰役，分別有近7000名與超1.2名美軍在兩地喪命。

*註：「跳島作戰」（Island hopping）的核心策略在於繞過戰略價值較低、日軍重重設防的島嶼，選擇性攻佔具有關鍵戰略價值的島嶼，並在島上建立前線基地和設施以部署能夠直接威脅日本本土的軍事資產。



硫磺島戰役：美軍絞肉機

硫磺島位於日本本州南方約1080公里處，與西側的沖繩群島遙遙相望。美軍攻打硫磺島的主要目的，是為了在島上建立可供轟炸機及護航戰機起降的前線機場，一方面能大幅縮短轟炸日本本土的航程，另一方面也能為後續進攻沖繩島提供東側的戰略策應與支援。

1945年2月，日本硫磺島，圖為美軍在硫磺島上使用噴火器噴向島上一處懷疑有日軍潛伏的洞穴。（美國國家二戰博物館）

1945年2月中，日本在美國開展「跳島作戰」後（Island hopping），開始重新評估太平洋上各個島嶼的戰略地位，並在馬里亞納群島失守後，加強橫膈在日本本土與馬里亞納群島之間的硫磺島的防禦，不僅在島上預先設置伏兵，還依據複雜的天然地形在整座島嶼上建造數百座隱蔽性極高的地堡，包括將西南方的整座摺鉢山（Mount Suribachi）的內部挖空，改造成巨大要塞，山腳更是圍繞至少70座地堡。

駐守島上的日軍指揮官栗林忠道當時坐擁2萬兵力，他深知無法盡數擊退誓要奪島的7萬名美軍，於是主張拖延戰術，以盡可能增加美軍戰損。

美軍在搶灘登陸前的16日中曾出動500架次轟炸機，投下超過千噸炸彈襲擊硫磺島，惟日軍躲藏在地下工事中，損傷有限。不過，美軍卻認為轟炸有效，評估可以登陸接管島嶼。

在美軍的兩棲登陸設施在登陸期間，因海浪衝擊、海灘地形不平一度遇阻，他們更在日軍阻擊下損毀堵塞海灘，部隊也受此影響損傷慘重，搶灘首日便折損548人。雖然美軍在登陸作戰後第四日就佔領摺鉢山並升起星條旗，而這一幕被戰地記者拍下《硫磺島升旗》自此成為經典畫面，但島上日軍仍誓死抵抗並未投降，繼續在島上遊蕩伺機襲擊。

1945年2月23日，日本硫磺島，圖為美軍在攻佔日軍摺鉢山（Mount Suribachi）要塞後，在山頂升起星條旗，由攝影師Joseph John Rosenthal拍下這一經典畫面並命名為《硫磺島升旗》，此為彩色修復版資料圖片。（Getty）

最終，美軍成功攻下硫磺島，並額外花費兩週時間掃蕩島上潛伏日軍，甚至有動用噴火器清除洞穴內的日軍殘黨。最終以美軍陣亡6821人，傷19217人，日軍陣亡約1.9萬人，被俘超千人收場。美軍在島上共作戰36日，遠超5日就能奪島的預期。

沖繩島戰役：太平洋戰爭的血腥終局

硫磺島戰役落幕後，太平洋戰場的焦點隨即轉向沖繩。同年3月月下旬，同盟國艦隊向沖繩海域集結，而日軍艦艇為應對「跳島作戰」損耗嚴重，僅剩餘少量可供作戰的艦艇，其中大型軍艦還因缺少燃料停駐在廣島。與硫磺島相對單純的圍堵登陸戰不同，沖繩島戰役最終演變成一場涵蓋陸、海、空三棲的立體消耗戰。複雜的戰局與日軍的頑強抵抗，令雙方在此展開了長達82天的血腥廝殺。

美軍先是試探性地奪取周邊小島，隨後於4月1日正式搶灘登陸沖繩本島，三日後已經佔據過半島嶼。隨後幾日中，日軍出動超過350架神風特工隊戰機對海上的盟軍艦艇進行自殺式襲擊，並讓人類史上最大排水量的戰列艦大和號所率領水面艦隊進行掩護，惟當時日軍已經喪失制空權，大和號在未有足夠空中掩護下遭美軍擊沉。

1945年4月7日，日本沖繩，圖為日軍大和號軍艦在與盟軍作戰期間遭攻擊，最終沉沒。（Getty）

儘管日軍在海戰上失利，但仍未放棄在空中使用自殺式襲擊，直至戰役結束的6月下旬，日本對盟軍艦隊發動近2,000次自殺式襲擊，擊沉盟軍36艘軍艦，損壞368艘艦艇。

儘管美軍其後依靠炮擊、坦克、噴火器等裝備逐步推進，惟日軍持續抵抗且拒絕投降，令地面作戰陷入泥潭，直至6月美軍攻佔那霸機場和首里，才讓戰鬥接近尾聲。

這場漫長的戰役對軍民雙方皆是難以抹滅的深重災難。美軍在此役中陣亡逾1.2萬人，創下太平洋戰區的最高陣亡紀錄，日軍方面亦付出約10萬人陣亡的慘痛代價，還至少有10萬名沖繩平民受戰爭波及喪生，他們或死於猛烈炮火，或在日軍的威逼下被迫自盡。

面對如此驚人的傷亡數字，美國深刻意識到，若強行推進原訂進攻日本本土的「沒落行動」（Operation Downfall），勢必迎來難以估量的犧牲。這種顧慮最終成為推動美國動用原子彈直接打擊日本的關鍵因素，藉此促使日本投降，迅速終結這場席捲全球的世界大戰。

1983年10月，美國本土首次舉行悼念在貝魯特爆炸案和格林納達入侵中陣亡的軍人的儀式。(Getty)

最近一次已是40年前？

經過這兩場被認為是二戰太平洋戰場上最血腥的戰役之一後，美國深刻吸取了教訓，於是在二戰後幾乎未再發起奪島戰，對上一次奪島則已是發生在1983年的美國入侵格林納達（Grenada）。

1983年10月25日，美國發起名為緊急狂暴行動（Operation Urgent Fury），這是美國自越南戰爭以來規模最大的軍事行動。格林納達是個位於委內瑞拉北部160公里、人口11萬的加勒比海島國，這裏曾是英國殖民地，於1974年正式獨立。

為了此次行動，美軍投入近8,000名陸軍士兵、海軍士兵、空軍飛行員和海軍陸戰隊員參加行動，東加勒比國防軍也投入353名士兵。最終，美軍有19名士官兵陣亡、116名受傷；古巴部隊則有25人陣亡、59人受傷、638人被俘。格林納達部隊共有45人陣亡、358人受傷，另外至少有24名平民在戰鬥中被波及而喪生。

美軍勝利之後，格林納達總督斯庫恩（Paul Scoon）宣布恢復憲法，任命臨時政府並在同年12月舉行選舉。美軍繼續留當地至12月，協助格林納達軍方與警方維持秩序。

奪島無顯著戰略價值，若失利恐延長衝突……

說回當前備受關注的哈爾克島，當地面積僅約20平方公里，相當於兩個灣仔區的大小，座落於波斯灣西北部，與科威特隔海相望，距離霍爾木茲海峽約480公里。儘管面積細小，但它卻承載了伊朗高達九成的石油出口量，是德黑蘭在波斯灣無可替代的經濟命脈與貿易樞紐。

2024年10月3日，伊朗，圖為衛星鏡頭下的哈爾克島俯瞰全貌。（Getty）

不過，有分析認為美國旨在通過奪島逼迫伊朗重開霍爾木茲海峽，以提振能源市場信心，惟在軍事戰略方面是欠考慮，因島嶼位置鄰近伊朗，距本土不足32公里，處於對方火力覆蓋之下，就算美軍奪島，也會因補給與支援受限難以持續佔領，還有可能愈發陷入伊朗戰爭的泥潭。

美國軍事傳媒《戰區》（The War Zone）引述曾任美國中央司令部司令和特種作戰司令部司令的退役將軍Joseph Votel指出，儘管美軍絕對具備成功奪島的實力，但因該島完全處於伊朗密集火力的覆蓋範圍內，後續的駐防任務將變得「非常脆弱」。

他坦言，目前看不出這項軍事行動能為中東戰局帶來任何明確的戰略或戰術優勢；相反地，美軍將被迫耗費龐大的後勤補給與火力資源來維持駐軍安全。他認為此舉唯一正面效益，或許僅止於向全球能源市場傳達具安撫性質的「積極訊號」。

美國全國廣播公司（NBC）則引述倫敦大學學院美國伊朗關助理教授Christian Emery，對奪島提出較悲觀看法，他認為伊朗完全可在美軍發動攻擊前，於島嶼及周邊海域防禦部署，這意味着美軍的奪島行動「並非穩操勝券」，還強調即便美軍成功奪島，漫長的補給線也將持續暴露在伊朗無人機、飛彈與火砲的威脅之下。他直言，貿然奪島將是一個「絕對災難性的決定」，不僅極易導致衝突全面失控，更會讓美軍陷入長達數月之久的戰爭泥潭。