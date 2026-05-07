金建希案二審法官身亡　遺書寫「對不起」　揭韓法官夾縫生存困境

當地時間6日，韓國前總統尹錫悅夫人金建希股價操縱案二審主審法官申宗旿，被發現死於法院內。警方於當天凌晨1點左右在首爾高等法院大樓發現了申宗旿的遺體。現場還發現了遺書，上面寫有「對不起，很抱歉，我自己決定離開」之類的話。



申宗旿是出身於「法曹世家」的精英法官，也在韓國法律界享有一定聲望，曾多次主審社會關注度較高的重要案件。他的突然離世，不僅震驚韓國社會，也再一次讓韓國法官的生存困境成為輿論焦點。

2026年4月28日，韓國首爾，圖為負責金建希案二審法官申宗午（신종오，Shin Jong-oh，音譯）。（X@Gray4860）

【相關文章】尹錫悅妻子金建希「偶像級神顏」是假的？舊照翻出「判若兩人」（點圖放大瀏覽）：

+ 21

主審金建希案爭議不斷

申宗旿1971年生於首爾，父親申鉉武曾擔任檢察官，官至韓國大檢察廳總務部長和大邱及大田地檢長，辭職後開辦律所。

首爾大學法學院畢業後，申宗旿於1995年通過司法考試，1998年完成司法研修院培訓，2001年開始擔任首爾地方法院法官。在當時的韓國，只有以高分從司法研修院畢業的學生，才能進入首爾地方法院擔任法官。

「法曹世家」出身-首爾大學法學院畢業-司法研修-首爾地方法院法官，這是韓國標準的律政精英之路。

據《中央日報》報道，在韓國法官界，申宗旿以嚴格恪守原則而著稱。2023年，他被首爾律師協會評選為優秀法官。

2025年，申宗旿便曾審理過關注度較高的政治案件。製藥巨頭賽特瑞恩（Celltrion）的外包勞動者提起訴訟，要求公司取消外包合同，對他們進行直接僱傭。

一審法院判決勞方勝訴，但資方提起上訴。申宗旿在二審中推翻一審判決，認為公司沒有直接僱傭外包勞動者的義務。當時，這一判決引發巨大爭議，有勞動界人士表示，法院判決明顯偏袒大企業。

【延伸閱讀】尹錫悅被捕前仍為律師做三文治 料理實力惹熱論：轉型當廚師吧（點圖放大瀏覽）：

+ 20

申宗旿於2026年2月調任首爾高等法院，被分配到專門審理腐敗案件的刑事第15部。

申宗旿被指派審理金建希違反《資本市場法》及其他指控的上訴案，擔任主審法官。一審法院判處金建希一年零八個月監禁，申宗旿於2026年4月28日推翻部分一審無罪判決，將金建希的刑期增至四年。

這一最終判決讓韓國進步和保守陣營都表示不滿。進步陣營認為判決過輕，尤其是沒有認定金建希和「政治掮客」明泰均勾結制造假民調幫助尹錫悅當選，未能充分追究金建希干預國政的責任。保守陣營支持者則認為判決比一審更重，並不合理。

韓國法官的生存困境

韓國人普遍都知道一個漢字成語：事必歸正。意為所有的事情最終一定會歸於正道、正確的結果。

原因無他，所有被審判的韓國政客一旦遇到法院判決其勝訴，就會表示這是「事必歸正」；另一方陣營則表示，這是「不正義的判決」。而如果法院判決其敗訴，當事人就會表示自己遭到「司法迫害」，另一方陣營的人就會以「事必歸正」來形容判決結果。

《東亞日報》甚至無奈地表示，等到誰也不再說「事必歸正」這句話的時候，韓國才算是真正實現了好的政治。

由此可見，韓國法官審判政治人時的壓力巨大，因為無論怎麼判，總有一方會不滿意。

所以，韓國法官審判政客時往往會採取「和稀泥」的態度，甚至放任被告拖延審判進程，最好熬到法院人事調整，自己調任其他職務，把「燙手山芋」留給下一任。

2025年4月4日，韓國憲法法院宣布一致通過罷免總統尹錫悅（左），尹錫悅成為史上第二位被罷免的韓國總統。尹錫悅曾以總檢察長的身份負責檢控韓國史上首位被罷免的總統朴槿惠（中）。而盧武鉉（右）在擔任總統期間亦被彈劾，但憲法法院最終推翻彈劾案。（Reuters，Getty）

曾經負責審理韓國前總統朴槿惠受賄案的法官金世潤，就曾被進步和保守陣營雙方發出死亡威脅。

據《韓國日報》報道，當時，每當朴槿惠進出法庭時，大約30名支持者都會齊聲起立，高喊「朴槿惠總統，加油！我們愛您！」等口號。現場一片混亂，金世潤不斷要求他們「安靜就座」，但無濟於事。

進步陣營也不遑多讓。國會議員崔康旭在電視節目上大談自己與金世潤交情頗深，認為金世潤「是一個軟弱的人，承擔不了如此重大的責任」。有人問及金世潤會不會釋放朴槿惠，崔康旭表示，如果金世潤敢這麼做，他就要「弄死金世潤」。

2025年，可謂是韓國司法爭議爆棚的一年。當年3月，首爾中央地方法院法官池貴然釋放在押中的時任總統尹錫悅，引發輿論譁然；同年5月，韓國大法院推翻二審法院對時任共同民主黨總統候選人李在明的無罪判決，引爆巨大爭議。

韓國總統選舉點票結束，共同民主黨候選人李在明以49%得票率，當選第21屆總統。(Reuters)

圍繞彼時韓國兩大「政界巨頭」的審判進程主導了社會議題，各種對法官的辱罵以及人身威脅充斥網絡空間。

另外，據《韓國財經新聞》報道，韓國法官人數僅有3000多人，但每年訴訟案件超過100萬起，每位法官每年要處理300至400件案件。這一數字是德國的五倍，是日本的三倍。由於工作量過大，加上薪酬偏低，現有法官離職的人數也在不斷增加。法官們的工作壓力與日俱增，甚至出現了多位法官過勞死的情況。

在政治對立日益激化的背景下，法官一方面要處理巨大的工作量，另一方面又要在政治案件中避免被波及，可謂難上加難。如果這些環境得不到改善，可能還會有更多的韓國法官，面臨極端的選擇。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

