御宅族注意 日本秋葉原有女僕Cafe已變「風俗劏客店」埋單嚇一跳
撰文：聯合新聞網
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日本秋葉原過去因為有許多販售3C、動漫精品，以及女僕咖啡廳等等店家，是御宅族趨之若鶩的熱門景點。
但近幾年秋葉原，傳出許多女僕咖啡店都變成了特種行業，變成對御宅族不友善的聲色場所，已經不再是過去的阿宅天堂。
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根據日本媒體「日刊SPA！」報道，秋葉原從「御宅街」變成「繁華街」，大約是從2010年代後期開始。某些被稱為是「女僕小巷」的路段，經常能看到cosplay的女性在路邊排排站好，試着招攬路過的行人。
許多業者慢慢開始出現類似風俗方面的服務，就在2021年5月，就有5家女僕咖啡廳因為「接待過頭」遭到舉報。
紛爭爆發之後，雖然秋葉原路上攬客的行為看似有變少，但一位相關男性業者指出，大家只是迴避晚上時段，白天仍有不少店家，會招攬上班族或外國觀光客。
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而成功將人帶進店內後，就會引誘對方點一瓶8000日圓的香檳等昂貴飲料，一次就敲了客人約數千港元，藉此賺取暴利。
由於有許多御宅族不善社交，過去他們到女僕咖啡店，是希望求一個能夠放心交流的地方。
如今在店裏動不動被當肥羊仔，讓秋葉原從「對御宅族友善的街」變成「讓御宅族手足無措的街」，和歌舞伎町的聲色場所已經沒有區別了。
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