從洞穴到罐頭的精讀史：「靚湯」是美好生活不可或缺的元素之一

在寒冷的日子裏，一碗熱湯為我們帶來溫暖和慰藉，這麼簡單的一件事令我們往往忽視了它的起源。但湯的悠久歷史從石器時代和古代開始，一直延續到現代，包含了餐館的誕生、化學的進步，以及一個著名的流行藝術標誌。



作者為澳洲紐卡斯爾大學（University of Newcastle）講師Garritt C Van Dyk

湯具有一種根本的吸引力，給人一種源遠流長的感覺，而它也確實如此。

考古學家推測，歷史上第一種湯可能是由尼安德特人（Neanderthals）烹製的，他們將動物的骨頭煮沸以提取對其飲食至關重要的脂肪，然後飲用。如果沒有脂肪，他們大量食用瘦肉有可能會導致蛋白質中毒，因此這款石器時代的湯，作為人類早期營養補充品是非常重要的。

從埃及的吉薩平原（Giza Plateau）的骨膠湯到中國陝西省——全世界的考古發現均證實了骨頭湯的益處。這些分佈廣泛的考古發現提醒我們，湯不僅擁有悠久的歷史，更是一種全球性的食品。

今天，我們對湯的理解更為精細複雜，但高湯和麵包的經典組合蘊含在拉丁語動詞suppāre的詞根中，意思是「浸泡」。

作為一個名詞，suppa在古法語中變成了soupe，意思是浸泡在肉湯中的麵包，而在中古英語中為sowpes。這種搭配既能善用過期麵包，也能增稠稀薄的肉湯，不失為一種經濟的做法。富裕的家庭可能會為這道菜烘烤新鮮的麵包，但較貧困的人士則會使用過期麵包，因這些麵包太硬，只有在熱湯中軟化後才能咀嚼。

從粗糙到奶油般細滑

17世紀法國對於科學和消化方面的新觀念，推動了自然風味的發展，濃稠且質樸的湯逐漸被我們今天所熟知的柔滑細膩的奶油湯所取代。

17世紀，濃稠且質樸的湯逐漸被我們今天所熟知的柔滑細膩的奶油湯所取代。（資料圖片／李賢華攝）

早期的現代歐洲廚師們開發了新的液態食物，如提取了甲殼類動物外殼味道的海鮮濃湯。

我們今天所理解的第一家現代餐館於1765年在巴黎開業，讓這家餐廳名垂餐飲史的，則是一種簡單、由骨湯和新鮮草藥製成的清湯。

而最初的法國餐館老闆Mathurin Roze de Chantoiseau，則創造了一種新型的公共空間，讓疲倦的食客無論何時都可以來這裏恢復他們的胃口，並撫慰他們脆弱的神經。

第一家餐館是專門為失去胃口的客人而設，雖然這好像有些矛盾，但湯是完全自然的治療方法。

簡單而實惠

湯注定不會被限制在高級餐廳、又或是農民的湯鍋裏，現代科學使它成為對家庭廚師來說既方便又便宜的菜式。

1897年，金寶湯﹙Campbell Soup﹚的一位化學家John Dorrance開發出一種濃縮罐頭湯，大大降低了水含量。這種新方法將運輸成本減半，並使罐頭湯成為一種負擔得起的食物且任何人都可以烹調。

這項革命性的產品在1900年的巴黎博覽會上獲得了認可，贏得卓越產品獎。考慮到世界博覽會上的競爭，獲獎是一項成就。在世紀之交，博覽會上其他參展的科技發明，還包括柴油發動機、「有聲」電影、乾電池和巴黎地鐵。

1900年的銅獎，仍然保留在金寶湯經典的紅白標誌上，而這一商標亦因流行藝術家安迪華荷（Andy Warhol）的作品《金寶湯罐頭》（32 Campbell Soup Cans，1962）而聞名。

Andy Warhol經典作品「金寶湯罐頭」（Campbell's Soup Cans）（Wikipedia）

在該作品中，安迪華荷照搬了消費文化和媒體中普通人能立即認出的圖像，從可口可樂瓶到瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）。在他著名的湯畫中，32幅畫布——每一種口味的湯都有一幅——像超市貨架上的湯罐頭般排成一排。

有些解讀認為這是對藝術與消費主義之間聯繫的討論，強調日常物品的平凡特質。藝術家可能也受到他個人飲食習慣的影響——他聲稱自己20年來每天午餐都會喝湯。

「美好生活的最重要成分之一」

喝湯的習慣並不一定能激發藝術創作，但喝湯對人的吸引力卻是普世的。湯可以是樸素，也可以是奢華，它跨越了文化和階級。

湯看似簡單，但它提供了從寒冷冬季中短暫逃脫的「避難所」，使人們從內心深處得到安慰。

法國廚師Auguste Escoffier因將「五大母醬」（five basic mother sauces）載入法國菜餚而聞名，他在20世紀初將湯提升到了完美的境界，開發出精緻的食品備菜，至今仍是經典菜品。

Escoffier被稱為「廚師之王和國王的廚師」，他對湯的標準非常高，聲稱「在菜單上的所有菜品中，湯是最需要追求精細完美的。」

他的一個奧地利學徒Louis P. De Gouy，在華爾道夫酒店擔任廚師30年，寫了13本烹飪書。

他在一本包含700多種湯的食譜中總結了湯的吸引力：

「靚湯」是美好生活的最重要成分之一，因它能夠比任何其他的單一菜餚更能提振精神和刺激食慾。 Escoffier的奧地利學徒Louis P. De Gouy

無論是尼安德特人的肉湯，抑或是流行藝術的標誌，這種不起眼的經典飲食有着豐富和充滿活力的歷史，為我們帶來營養和思考。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。