日拉麵店推「珍珠奶茶沾冷麵」　食家零期望一試大讚超絕配掀熱潮

日本知名連鎖拉麵店「麵屋武藏（Menya Musashi）」近日開發一款「暗黑版」拉麵，因應連連高溫，竟然將冷麵沾醬替換為「珍珠奶茶」。而且此款冷麵還是東京五輪洞的限定版商品，每日只限量發售15份，由於大受好評，店家在周二（18日）公布活動將延長至7月底。

拉麵專家山川大介對「珍珠奶茶沾冷麵」讚不絕口（點圖看詳細介紹）↓↓↓

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據日本網站《favy》分享，這款拉麵取名為「珍珠奶茶沾冷麵」，favy拉麵專欄作者山川大介說「這明顯就很奇怪」，但他依然帶着半信半疑的心情嘗試。

山川分享，冷麵配有蔥油雞和黃瓜等配料，而沾麵湯汁就是一碗珍珠奶茶，湯頭用鰹魚與牛奶調味，湯裏也有許多珍珠，麵條相較一般拉麵較為扁平，上頭還有許多黑色的伯爵茶葉顆粒，當麵條與珍珠一起進食時，可以享受雙重的Q彈口感，珍珠奶茶沾冷麵竟意外的很「搭配」。

此外，吃完麵條後，可以將店家隨餐附上的「杏仁奶」倒入沾麵湯中飲用，可以讓湯頭味道更醇厚。山川提醒，由於每日的珍珠奶茶沾冷麵僅限定15份，想要品嚐的人一定要提前排隊。但好消息是原先活動期僅預定至6月底，如今回應太過熱烈，麵屋武藏已在官網上公布將延長至7月結束。

麵屋武藏已非第一次推出創意拉麵，看看其他特別款式（點圖瀏覽）↓↓↓

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