Airbnb有伏　夫妻遊西班牙預訂「VIP頂樓客房」　抵埗方知不存在

英國一對夫妻在Airbnb訂下西班牙渡假勝地伊維薩島（Ibiza）一間評比四星的超豪華別墅，9月16日抵達目的地時才發現，根本就沒有這間別墅。

綜合外媒報道，名為伊恩・費爾特姆（Ian Feltham）與妻子丹尼斯（Denise Feltham）透過Airbnb訂了一間在西班牙伊維薩島上、名為Las Boas的屋苑中的超級豪華別墅，兩個禮拜住宿索價11800美元（約96,469港元）。

當他們抵達Las Boas時，接待員告訴他們，那裏沒有VIP頂樓客戶這回事。連住客都表示見過不少被騙的遊客前來這裏。

但這間「不存在的別墅」在Airbnb上有37則評論，評比四顆星，別墅包括特大雙人床、私人電梯、熱水浴缸、大理石雙層陽台，而且標榜是寵物友善飯店。

lasboass的IG有不少美侖美奐的靚相 ▼

+ 9 + 8 + 7

費爾特姆夫婦當初訂房時是與房東Lux Travel Collective聯繫，他們一開始很友善也很積極溝通。不過，出發前的3個禮拜Lux Travel Collective突然消失了。伊恩抵達Las Boas後，接待人員表示沒聽過Lux Travel Collective或這間VIP別墅。伊恩隨後聯絡《泰晤士報》，令這宗騙案曝光。

Airbnb起初不想對此負責，也將約1290鎊的佣金「袋袋平安」。直到《泰晤士報》報道後，Airbnb才聯絡兩人。Airbnb表示，「我們處理的方式遠低於平時的高標準，我們已經聯繫旅客並向他們道歉也將全額退款。我們將對此進行調查，同時撤走該房東所刊登的廣告。」

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