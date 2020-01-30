【武漢肺炎】美國專家：戶外戴口罩用處不大　出街戴手套也重要

武漢肺炎疫情造成人人瘋搶口罩，以台灣為例，雖禁止口罩出口，仍有缺貨情況，必須限制民眾購買數量。美國科學記者加勒特（Laurie Garrett）曾對伊波拉病毒、SARS有深入研究，她1月25日在《外交政策》（Foreign Policy）撰文表示，「戴手套」、「不用手觸摸臉或眼睛」有時比戴口罩來的更重要。

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加勒特表示，只要在公共場合都不應該取下手套，而且每天都要更換手套、勤加清洗。更重要的是，如在社交場合需脫手套，千萬不要用手觸摸臉或眼睛，在戴手套之前手指也要注意清潔。

另外針對戴口罩部分，加勒特指出，在戶外配戴口罩的用處不大，大部分口罩在被使用一兩次之後就受污染了，「重複使用同一個口罩比起不戴口罩更髒」，因為口罩會給口鼻呼出的東西形成一個有臭味的掩飾物。她表示自己鮮少在傳染病流行期戴口罩。她已試過置身於30場疫情爆發之中。

嘉瑞特對伊波拉病毒、SARS有深入研究（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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關於居家衛生習慣，她強調應該要讓家裡每個人有自己的專屬毛巾，要小心門把手、樓梯扶手、桌面，特別是常用的3C產品，手機、鍵盤、滑鼠等，都是最常被觸碰的物品，使用後千萬不要觸摸臉或眼睛。

最後，加勒特也提到很重要的一點，「必須假設口罩已被病毒覆蓋，戴上乳膠手套摘下它，並放入可丟棄的包裝袋中，才能丟進垃圾桶」。

加勒特為公共衛生專家，曾在柏克萊細菌與免疫學系攻讀博士學位，後來進入新聞領域從事相關報導，在1996年獲得普立茲新聞獎（ Pulitzer Prize）。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】