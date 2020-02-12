客機遇超強風暴姬娜　降落五次皆失敗　女乘客崩潰慘叫

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風暴姬娜（Storm Ciara）挾帶強風豪雨侵襲歐洲西北，歐羅巴航空（Air Europa）編號UX1093航班9日試圖降落荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場時，遭逢強力亂流干擾，降落五次皆失敗，讓機上一位女乘客嚇到崩潰慘叫。

拍下影片的乘客哈根（Mark Haagen）表示，當時是機師二度試圖降落，許多人都擔心飛機會墜毀在滑行道上（點擊瀏覽影片截圖）↓↓↓

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從畫面可看到，受到亂流影響的客機劇烈搖晃，一名女乘客哭到歇斯底里，發出淒厲慘叫，而且聲量越拉越高。

根據報導，UX1093航班五度試圖降落，但都沒有成功。機師最後決定折返出發地、西班牙首都馬德里，並且平安降落。但許多人已因亂流感到非常不適。

哈根事後告訴記者，機師兩度在最後一刻放棄降落重飛，當時「距離跑道只有150公尺，非常不妥」，還指同機旅客尖叫又嘔吐，所有東西都在震動，隨身行李前後飛來飛去，也批評機師和機組員跟乘客溝通不足。

歐羅巴航空發言人表示，乘客都有得到妥善照顧，安排入住酒店後，改採其他方式前往目的地。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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