Netflix真人騷揭殘酷現實　男人更愛遲到　美女殺人判刑少16年

這是個看臉的世界。長得漂亮更討長輩喜歡、在面試時更佔優勢、性格更自信陽光……這已經成為一種潛規則。但這樣外貌帶來的優勢，最「厲害」能到達什麼程度？Netflix真人騷《百人社會實驗》說：長得漂亮能讓你在過失殺人的情況下，比別人少蹲10年大牢。

而我們對人性的疑問，還遠不止外貌。100個不同膚色、不同年齡、不同文化背景的素人，他們在真人秀中不同實驗裡的真實反應，告訴你人性到底是什麼樣的。制服誘惑真的有效嗎？女人更愛遲到、更高看自己？普通人能不能成為英雄？請帶著你自己的答案看下去吧。

長得好看最大的優勢？少判刑！

我們都知道長得好看在生活中非常有優勢，那最極端的一點體現在哪裡？ 100個素人被分為A、B兩組，他們將作為模擬陪審員，對不同的罪犯進行量刑。

來看第一個案子。罪犯Dan因毒品交易被捕，隨後被警察在家中發現制毒實驗室、2公斤的病毒、2.6萬美元的現金，以及4隻手槍、一隻自動步槍。同樣的罪行和姓名，A組素人看到的是一個長相平平的罪犯，而B組看到的卻是一個帥哥……

連評語也差天共地 點圖看看實驗結果：

+ 5 + 4 + 3

在知乎上有一個提問，「長得好看有多重要（不分男女）？」這個問題收穫了700多個回答，有人說長得好看不光有無數異性追求、同性包容度也更高；有人說長得好看的人機場安檢都容易被放行；還有人提到了前兩年爆紅的「吹頭小哥」，因為長得帥，連吹個頭都算是才藝了，後來簽了演藝公司走上了明星路。

看看這幾年蒸蒸日上的整容、醫美行業。根據前瞻產業研究院的數據，中國的醫療美容行業的市場規模從2015年的870億元漲到了2018年的2470億元，預計到今年這個規模將接近5000億。不管社會有多強調「內在美」的重要性，無可否認，長得好看始終是一種與生具來的優勢，長時間內都不可能改變。

制服誘惑？還是和財力有關

制服誘惑不是個新鮮問題了。我們現在提到制服一般都與情趣有關，不是那麼的正經。但在日常生活中，制服的確會能帶來不一樣的感受。街頭迷路，我們會優先選擇穿著制服的警察求助，這是一種信任感；走進醫院，看到穿白大褂的醫生多少會安一點心——但不是所有的制服都能帶來積極的感受。

為了測試「制服誘惑」的效果，Netflix找來了一批演員，分別飾演警察、醫生、軍人、飛行員、快餐店職員、清潔員6種職業。而100個素人們被分成兩組，與這些演員進行配對交談：一組面對的演員身著與職業相對應的制服，另一組則穿著便裝。除此之外，演員們固定一套話術和性格設定。

來看看結果：

實驗結果（《百人社會實驗》節目截圖）

一般而言，對女性來說，便裝比制服更有吸引力。但對男性來說，約會對象穿什麼衣服並不重要。

但也有幾個職業是特殊的。穿著制服的警察比不穿更有吸引力：警察代表著社會正義的一面，筆挺的制服會帶給人信賴感。快餐店職員和清潔員穿著制服反而會降低他的吸引力：兩個職業多少暗示了他的收入情況並不理想。

看來不論穿什麼制服，最關鍵的還是要這個人確實有魅力，而這個魅力值又深深受到金錢的影響——畢竟經濟基礎決定上層建築嘛。

女性出門磨蹭？她們更守時！

關於性別有很多刻板印象。其中一項，不少女性在潛移默化之下自己也這麼認為：女人出門就是比男人慢的，因為她們要化妝、要搭配衣服、要上衛生間，女人就是沒有時間觀念的。別看這是件小事，但它確確實實影響了女性形象。

實驗很簡單：現在準備出門了，100個素人要在規定時間內登上巴士。給他們設置的阻礙也很簡單：豐富的零食、飲料、午餐，以及喝過飲料後想上廁所的衝動。結局很慘淡：50名男性中只有14人按時上了車，50名女性中只有24人登上了車。所以節目組得出的結論是女性更為守時。

性別研究教授朱莉亞威廉姆斯對此的解釋是，在社會的普遍壓力下，女性更趨向於去滿足於他人對自己的期待，男性則更隨心所欲。也許很有道理，不過我看這個實驗結果其實和男女性別無關。100個人中不足50人能做到守時，這大概證明了——美國人都很不守時！

是的，男人更容易高估自己！

男人女人誰更更容易高估自己？讓他們給自己打打分就知道了。這一次，100個素人不光要給自己打分，還要給50名異性打分。這個分數僅限於外貌，無關其他任何因素。結局可扎心了。男人平均給自己打了7.3分，而女人只給他們打了5.0分。

相比之下，女人的分數要靠譜多了。女人平均給自己打了6.5分，而男人也給她們打了6.5分。誰更高估自己是不是一目了然？

地域歧視，和「智商」也掛鉤

在美國被「地域歧視」，很可能是因為你的口音在作祟。同一個人、進行同樣內容的發言，不同的口音會有什麼區別呢？

實驗中，精通口音的演員卡菲分別用英國口音、美國科羅拉多口音、美國密西西比口音進行了3場《健康與健身》的演講，得到了完全不同的反饋。

英國口音：「讓人舒服、放​鬆」、「清爽愉快」、「我覺得她很聰明」。

科羅拉多口音：「我不需要別人來告訴我如何保持心理和身體健康」、「我覺得他沒說清楚」。

密西西比口音：「很無聊」、「很失望」，現場還有人睡著了。

聲音裡蘊含著遠比詞句更多的意義。根據調查，美國人確實更喜歡英式口音，他們覺得英國口音顯得一個人成熟而且權威。而美國的口音標準是在中西部。大部分國家的首都、國際化大都市的口音更受歡迎，但在美國，紐約州卻因為有太多移民而導致口音混亂。中西部來自歐洲的移民少——好看、勤勞的純正白人多。看來很多沒有訴諸於口的偏見，都埋在心裡。

中國的「地圖炮」也不少。這些歧視多源於一些刻板印象、文化歷史差異、或是近幾年廣泛出現的新聞。說到上海人就是排外、娘娘腔；說到河南人就是造假、偷井蓋；說到山東人是大男子主義。甚至省內也有「鄙視鏈」，像這次抗疫援助裡以「散裝」出名的江蘇，有「十三太保」之稱，不同市都組建了自己的醫療隊支援武漢，堅決不和其他城市搭伙。想要徹底擺脫地域歧視，還真不是一朝一夕可以做到的。

普通人也能成為英雄嗎？很難

漫威系列（Marvel Cinematic Universe）是全球最受歡迎的電影之一，每位英雄都有一大批擁簇。人是熱愛英雄的，也是渴望成為英雄的——那普通人也可以成為英雄嗎？Netflix用救人時必備的素質考察100個素人：閃電般的反應和敏銳的感覺。如果在聊天時，天上掉下來一個小孩，你能接住他嗎？事實證明，當英雄真的很難。

大部分人在嬰兒啼哭5秒之後，依然無法反應過來發生了什麼。小部分人雖然反應過來、並試圖力挽狂瀾，但依然失敗了。100個人中，只有14人接住了孩子。這還是在孩子只是個娃娃，並沒有重量、孩子會動等難度的加持。這14人普遍有較好的身體素質，已經做了母親的女性也能更快地對嬰兒哭聲做出反應。

我們有時候能看到高空接孩子的新聞：一個孩子因為意外從樓上掉下來，有勇敢的路人接住了她，挽救了一條小生命：

俄羅斯的兩名男子接住了從5樓掉下的小女孩，其中一名英雄不幸扭傷了手臂並且跟腱斷裂；2011年，杭州的吳菊萍女士也曾有過這樣的壯舉。當時兩周歲的女童妞妞從10樓墜下，走在小區裡的吳菊萍聽到鄰居們的呼喊後往孩子的方向跑去，成功接住了妞妞。160不到的吳菊萍因此左尺橈骨多段粉碎性骨折。

看來如果普通人想成為英雄，真不是那麼簡單，而且必須做好犧牲的準備。

因為《百人社會實驗》只有100的樣本量，數量極少，變量也沒有得到精準的控制，以上實驗結果其實說不上很科學。但其中的趣味性不言而喻。比如生活中隨處可見的外貌偏見，在片中也可以找到——出鏡率極其高的6號小姐姐，個人表現力並不強，卻是最漂亮的一個。

因《百人社會實驗》爆紅的「Human #6」 IG粉絲暴增（點圖放大瀏覽）：