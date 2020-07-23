查理絲花朗成荷里活公敵？傳曾與辛潘及妮歌潔曼等不和

年紀逾不惑仍美豔奪目的影后查理絲花朗（Charlize Theron），被美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）形容為「荷里活最被厭惡的女人」，原因是她太敢對看不順眼的人事物開炮，惹怒一堆影劇圈同業，偏偏其中還不乏在業界有地位的重量級人士。

被傳與查理絲花朗不和的荷里活藝人：

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來自南非的查理絲，毫不避諱與《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）男主角湯哈迪（Tom Hardy）在拍片時鬧不和，又嘲諷昔日動作天王史提芬史葛（Steven Seagal）已嚴重發福、根本打不動。對於前男友辛潘（Sean Penn）她也不太有好話，覺得之前在一起簡直浪費時間，接連得罪一堆重量級男星，讓更多人不想與她共事。就算是主演女性掛帥的《爆炸性醜聞》，查理絲也被傳與妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）不太對盤，彷彿她到哪兒就有是非。《國家問詢報》指她固執己見、聽不進旁人的意見，講話又容易傷人，讓其他同片的演員、工作人員都處於不愉快的環境之中。

八卦刊物每隔一陣子，就會塑造一位「荷里活公敵」，去年這個人是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），被一堆雜誌指她堅持不跟畢彼特（Brat Pitt）談和、又不如對方在荷里活受到推崇，讓自己變得比「黑魔女」還惹人厭。不到一年，安祖蓮娜祖莉已經卸下「荷里活最被厭惡的女人」頭銜，查斯絲花朗取而代之，其實可能都只是八卦雜誌在硬炒話題。

【圖輯】了解更多查理絲花朗：

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專門打臉八卦的網站就反駁，湯哈迪並未否認拍片時與查理絲處不來、自己可能也有要改進之處，且荷里活並不只有查理絲一個曾調侃史提芬史葛，她還不至於因此讓整個演藝圈都厭惡透頂。

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